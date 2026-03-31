La cantante Britney Spears apareció de nuevo en su Instagram y publicó momentos que pasó junto a sus hijos durante un paseo en velero.

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Sus seguidores quedaron impresionados porque esta reaparición ocurre semanas después del incidente legal que enfrentó a inicios de marzo, por conducir bajo los efectos del alcohol.

Pero, durante el fin de semana, la artista publicó en su cuenta de Instagram varias imágenes y videos en los que aparece acompañada de sus hijos, Sean Preston Federline, de 20 años y Jayden James Federline de 19 años, mientras disfrutaban de una salida en velero.

Instagram britneyspears Britney junto a su hijo SEan

Ambos jóvenes, que viven en Hawái, han pasado tiempo reciente con la cantante, fortaleciendo nuevamente el vínculo. Algunos cibernautas no podían creer que fuera ella, pero luego activó de nuevo su Instagram y se conoció que sí era real.

Asimismo, fuentes cercanas aseguran que la situación del su arresto impactó profundamente a la intérprete, quien estaría dispuesta a asumir las consecuencias legales mientras trabaja en su recuperación personal.

Intagram britneyspears Britney junto a su hijo Jayden

Personas de su entorno han señalado que la cantante ha optado por enfocarse en su bienestar. Entre las medidas adoptadas se incluye la asistencia constante a reuniones de Alcohólicos Anónimos en Los Ángeles.

Según estas versiones, Spears ha encontrado en estos espacios una forma de expresarse abiertamente y avanzar en su proceso emocional. Además, aseguran que se ha mantenido alejada del consumo de alcohol desde el incidente.