Veintidós años después de aquel viernes en el que madre e hija intercambiaron cuerpos y aprendieron a ponerse en los zapatos de la otra, Otro viernes de locos reúne de nuevo a Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan.

La película, dirigida por Nisha Ganatra y basada en el libro Freaky Friday de Mary Rodgers, se estrena este jueves en Colombia y promete una combinación de humor, nostalgia y emociones familiares.

En esta nueva entrega, Tess Coleman (Curtis) es ahora una psicóloga de éxito que se prepara para lanzar su primer libro. Anna (Lohan), por su parte, es madre soltera y representante de Ella (Maitreyi Ramakrishnan), una estrella del pop en crisis creativa. Ambas enfrentan nuevos retos: Anna está a punto de casarse con Eric Davies (Manny Jacinto), un chef que tiene una hija adolescente, Lily (Sophia Hammons), mientras que Anna cría a su propia hija, Harper (Julia Butters).

Dos quinceañeras que no se soportan, una boda en puerta y una advertencia de la excéntrica Madame Jen (Vanessa Bayer) son el cóctel perfecto para que, de nuevo, los rayos —literalmente— caigan dos veces en el mismo lugar.

El resultado: Tess termina en el cuerpo de Lily y Anna en el de Harper, dando pie a un desfile de malentendidos, roces y aprendizajes que obligan a todos a replantearse lo que significa ser familia.

Para Curtis, volver a Tess fue casi un acto de justicia cinematográfica: “En todas partes del mundo, la única película que todo el mundo quería que hiciera era una secuela de Un viernes de locos. Eso demuestra el impacto que tuvo”, comentó. La actriz recuerda que la original fue una experiencia inesperada pero transformadora: “Me enteré un jueves y el lunes ya estaba filmando. Esa falta de preparación me permitió lanzarme a la aventura con libertad”.

Glen Wilson/Disney (L-R) Julia Butlers as Harper Coleman, Lindsay Lohan as Anna Coleman, Jamie Lee Curtis as Tess Coleman and Sophia Hammons as Lily Davies in Disney's FREAKIER FRIDAY. Photo by Glen Wilson. © 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Lohan, que entonces tenía 17 años, guarda recuerdos igual de cálidos: “Nos divertíamos todo el tiempo, así que solo tengo recuerdos felices del rodaje. Fue una experiencia hermosa”. La actriz recibió la propuesta de Curtis mientras estaba en un set en Irlanda y no dudó en decir que sí: “Ahora que soy madre, puedo conectar mejor con la vida que lleva Anna”.

La directora Nisha Ganatra, conocida por su toque cómico y humano, asegura que la química entre las protagonistas sigue intacta: “Lo que hizo especial a la primera película fueron Lindsay y Jamie. Uno les cree por completo, tanto cuando interpretan a la otra como cuando son ellas mismas”. También destaca que el guion no solo retoma la premisa del intercambio de cuerpos, sino que la expande con un tema central: qué define a una familia.

El elenco incluye a rostros nuevos y otros que regresan, como Mark Harmon en el papel de Ryan, el esposo de Tess. Entre los debutantes en la saga, Julia Butters y Sophia Hammons aportan frescura al interpretar a las adolescentes atrapadas en cuerpos ajenos. “La relación de Harper con su mamá es algo con lo que muchos adolescentes se pueden identificar”, afirma Butters. Hammons añade que la conexión entre ambas actrices fue instantánea: “Nos estábamos riendo desde el primer día”.

El rodaje, realizado en Los Ángeles, rinde homenaje a la ciudad con escenas en el Wiltern Theatre, las playas de Malibú y barrios icónicos como Larchmont. También hay guiños cinéfilos, como la secuencia del Camaro, inspirada en Un experto en diversiones. Para Curtis, filmar en casa tuvo un valor añadido: “Es muy beneficioso rodar en nuestro hogar, en nuestro estado, trayendo el negocio y los ingresos de vuelta a California”.

Glen Wilson/Disney (L-R) Lindsay Lohan as Anna Coleman and Jamie Lee Curtis as Tess Coleman in Disney's FREAKIER FRIDAY. Photo by Glen Wilson. © 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Más allá de las carcajadas, Otro viernes de locos explora la empatía y la adaptación en tiempos de cambio. Lohan lo resume así: “Siempre hay cambios en la vida. Nunca sabes cómo van a salir las cosas, pero al final todo se reduce a la familia. Siempre que tu familia te apoye, puedes superar cualquier cambio”. Curtis coincide: “Se trata de ver el mundo a través de los ojos de otra persona y entender lo duro que puede ser”.

La cinta es también un reencuentro personal. Las protagonistas mantuvieron el contacto durante dos décadas, pero hacía años que no trabajaban juntas: “Crecimos, no solo como compañeras de trabajo, sino como amigas, y eso es muy especial para mí”, confiesa Lohan.

Con humor, nostalgia y una buena dosis de caos, Otro viernes de locos no busca solo repetir la fórmula, sino mostrar cómo han crecido sus personajes —y sus intérpretes—, sin perder la chispa que convirtió al original en un clásico. Para los fans de ayer y para una nueva generación que descubrirá a Tess y Anna, el mensaje sigue vigente: a veces, para entender a alguien, hay que vivir un día en su piel… aunque sea por accidente.

