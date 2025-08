En ‘El último encargo’, lo que debía ser una rutinaria recogida de dinero en un camión blindado termina en un desastre de proporciones cinematográficas. Russell Pierce (Eddie Murphy), un veterano conductor que sueña con jubilarse y abrir un pequeño bed & breakfast con su esposa Natalie (Eva Longoria), recibe un turno extra justo en el día de su aniversario de bodas. Lo que no imagina es que el nuevo compañero que le asignan, Travis Stolly (Pete Davidson), es un novato impulsivo que convertirá el viaje en una pesadilla.

La trama, de la película que ya está disponible en Prime Video, arranca con un detalle que define todo: Russell quiere llegar a casa antes de las seis para cenar con Natalie. Pero el despachador lo envía a una ruta más larga de lo habitual, acompañado de Travis, “que en la película es un poco un imbécil y alarga el recorrido”, como reconoce Murphy entre risas. “Pete Davidson en la vida real es un tipo maravilloso, pero en esta historia casi nos mata un par de veces con sus decisiones”.

La tensión sube cuando aparece Zoe (Keke Palmer), una mujer tan peligrosa como carismática. Lo que parece un asalto por codicia resulta ser una misión personal: vengar una tragedia familiar causada por las mismas personas a las que intenta robar. “Zoe es un antiheroína”, explica Palmer. “Empiezas creyendo que es una villana, luego entiendes sus razones, y aunque lo que hace está mal, puedes identificarte con sus motivaciones”.

El choque de generaciones

El director Tim Story, responsable de éxitos como Los Cuatro Fantásticos y Think Like a Man, tenía claro que quería un balance entre acción y comedia inteligente. “Eddie es el tipo serio aquí, y Pete rebota contra las paredes. Eddie me decía: ‘Dame el drama, yo lo haré divertido’”, recuerda Story. Esa dinámica convierte a El último encargo en una buddy movie con un giro: los protagonistas no se soportan, pero tienen que sobrevivir juntos.

Davidson confiesa que aceptó el papel sin pensarlo: “Ni lo leí. Vi que estaba Eddie Murphy y dije ‘sí, de una’”. Para él, compartir escenas con un ídolo de infancia fue un sueño: “Yo crecí sabiendo que era el tercer actor más joven en SNL después de Eddie y Robert Downey Jr. Así que, diez años después, estar protagonizando con él es una locura. Es todo lo que imaginé y más”.

Murphy, por su parte, destaca que la química con Davidson surgió rápido. “Somos opuestos en pantalla: yo soy el veterano serio, él es el novato alocado. Funciona porque Pete es un gran actor y además tiene ese encanto que hace que el público lo quiera”.

Quantrell Colbert/Prime Video

Eva Longoria, algo más que “la esposa de”

En medio del caos, Natalie, interpretada por Eva Longoria, no se queda en casa esperando. Su personaje, elegante pero letal cuando es necesario, se ve arrastrado a la aventura y termina jugando un papel clave. “Me encantó que Natalie no fuera solo la esposa que espera al héroe. Ella entra en acción, se mete en problemas con ellos y hasta salva el día”, comenta Longoria, quien no oculta su admiración por Murphy: “No creo que haya una fan más grande que yo. En los descansos le preguntaba por todas sus películas y él me contaba anécdotas increíbles”.

Más que un asalto

Aunque la premisa es la de un robo que sale mal, la película encuentra espacio para hablar de familia, lealtad y segundas oportunidades. Travis quiere limpiar su nombre y hacer que su familia, de tradición policial, vuelva a respetarlo. Zoe busca justicia para su padre. Russell solo quiere llegar a casa a tiempo. “Son tres personas muy distintas, pero al final descubren que tienen más en común de lo que creían”, resume Palmer.

La producción, con escenas rodadas dentro de camiones blindados construidos para el set, exigió improvisación y coordinación. “Muchas veces estás en una caja de metal con Eddie Murphy gritándote, y es salvaje, pero también muy divertido”, recuerda Davidson.

Quantrell Colbert/Prime Video

Un regreso con sabor clásico

Murphy bromea al decir que El último encargo se siente como una película de los 80 “solo porque yo estoy en ella y vengo de los 80”. Pero hay algo de verdad: la mezcla de acción física, diálogos rápidos y personajes con carisma recuerda a clásicos del género, aunque con un ritmo y un humor muy actuales.

“Cuando improviso sobre el guion, le doy aire fresco a las escenas. Así todo se siente vivo, no repetitivo”, dice Murphy, dejando claro que su sello personal está presente en cada toma.

Con un elenco que disfruta visiblemente trabajar junto y un director que sabe equilibrar acción y comedia, El último encargo llega a Prime Video como una propuesta que no busca reinventar la rueda, pero sí asegurar que el viaje —por caótico que sea— valga la pena.