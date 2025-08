Dos grandes del cine hollywoodense le darán vida a la nueva cinta del nominado al Óscar, Noah Baumbach. George Clooney y Adam Sandler se unen en el filme ‘Jay Kelly’ que estrenará el 5 de diciembre en Netflix.

La nueva película del nominado al Óscar Noah Baumbach sigue al famoso actor de cine Jay Kelly (George Clooney) y a su devoto representante Ron (Adam Sandler), mientras emprenden un vertiginoso y, de forma inesperada, profundo viaje por Europa.

En el camino, ambos se ven obligados a enfrentar las decisiones que han tomado, sus relaciones personales y los legados que dejarán atrás.

Baumbach ya ha trabajado con Netflix como guionista y director de The Meyerowitz Stories, Marriage Story y White Noise.

También es autor de The Squid and the Whale, Greenberg, Margot at the Wedding, Frances Ha y Mistress America, y fue coguionista del guion nominado al Óscar de Barbie.

Jay Kelly fue coescrita por la actriz Emily Mortimer (quien previamente escribió episodios de Doll & Em y The Pursuit of Love y también actuará en la película), y cuenta con la producción de David Heyman y Amy Pascal.

Jay Kelly está protagonizada por el ganador del Óscar George Clooney, a quien vimos recientemente en Ticket to Paradise y The Midnight Sky (que también dirigió).

También lo puedes reconocer por sus papeles en Ocean’s Eleven, Michael Clayton, O Brother, Where Art Thou?, The Descendants, Up in the Air, Gravity, Burn After Reading, ¡Ave, César!, Out of Sight, Solaris, Syriana, entre muchas otras.

La cinta también es protagonizada por Adam Sandler, el prolífico comediante y actor que recientemente apareció en Happy Gilmore 2.

Sandler navega entre la comedia y el drama con naturalidad, como lo demuestran sus trabajos en Hustle, Uncut Gems, The Meyerowitz Stories, Punch-Drunk Love y Murder Mystery, entre otros.