Poco a poco se van conociendo más detalles de la nueva película del agente 007, James Bond, que va generando todas las expectativas posibles. Luego que se conociera que Denis Villeneuve sería el director, este jueves Amazon MGM Studios anunció al célebre creador de la serie Peaky Blinders como el guionista del nuevo filme.

Steven Knight (CBE) es un destacado guionista, productor y director británico. Es el creador, productor ejecutivo y guionista de la serie ganadora del BAFTA ‘Peaky Blinders’, protagonizada por Cillian Murphy, así como de otras exitosas series, incluidas ‘Taboo’ (BBC/FX) y ‘See’ (Apple TV+), ambas nominadas al Emmy; ‘SAS Rogue Heroes’ (BBC), nominada al BAFTA; ‘A Thousand Blows’ (Disney+), ‘This Town’ (BBC), ‘The Veil’ (FX) y ‘All the Light We Cannot See’ (Netflix), que recibió múltiples nominaciones, entre ellas la de Mejor Serie Limitada, Serie Antológica o Película Hecha para Televisión en los Globos de Oro 2024.

Knight también fue co-creador del fenómeno internacional de concursos ‘¿Quién quiere ser millonario?’. Su primera película como guionista, ‘Dirty Pretty Things’, fue dirigida por Stephen Frears y se estrenó en el Festival de Cine de Londres. Ganó cuatro BIFA, el Premio Humanitas 2005 para Cine y obtuvo una nominación al Óscar por Mejor Guion Original, entre otros reconocimientos.

Otros guiones suyos incluyen las nominadas al Óscar ‘Eastern Promises’ y ‘Spencer’, además de tres filmes que también dirigió: ‘Hummingbird’, ‘Locke’ y ‘Serenity’. Entre sus próximos proyectos se encuentran la película de ‘Peaky Blinders’ para Netflix y la serie histórica ‘House of Guinness’, también para Netflix.

Asimismo, Knight es codirector de Digbeth Loc. Studios, un nuevo complejo de estudios de cine y televisión inaugurado oficialmente en 2023 en Birmingham, su ciudad natal.

Fuera de la pantalla, Knight ha publicado cuatro novelas: ‘The Movie House’, ‘Alphabet City’, ‘Out of the Blue’ y ‘The Last Words of Will Wolfkin’. También formó parte del equipo creativo responsable de la ceremonia de apertura de los Juegos de la Mancomunidad de Birmingham 2022.

Knight recibió un CBE en la lista de Honores de Año Nuevo de 2020 por sus servicios al drama, el entretenimiento y la comunidad de Birmingham. Posee la máxima distinción del Midlands Centre de la Royal Television Society —la Medalla Baird— y en 2023 la misma institución le otorgó una beca honorífica por su contribución a la industria televisiva del Reino Unido.

En 2022, Amazon adquirió MGM, incluyendo un extenso catálogo con más de 4.000 películas y 17.000 programas de televisión.

En marzo de 2025, Amazon MGM Studios cerró una nueva empresa conjunta con Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, cuyo acuerdo otorga a Amazon MGM Studios el control creativo de los derechos de propiedad intelectual de James Bond.

