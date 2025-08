Luis Tosar no necesita muchas excusas para volver a la pantalla, pero Matices le ofreció más que un simple retorno: le dio la oportunidad de explorar una historia con estructura de whodunit clásico —ese género detectivesco de “¿quién fue?”— y al mismo tiempo abordar un tema complejo como la salud mental, desde una perspectiva coral y emocional.

En conversación con EL HERALDO, el actor gallego explica qué lo sedujo de esta miniserie que llega a Latinoamérica el próximo 15 de agosto a través de Universal+.

La trama arranca con un asesinato: el renombrado psiquiatra Tomás Marlow (Eusebio Poncela) aparece muerto en su bodega, justo en medio de una extraña ‘ceremonia de ruptura y renacimiento’ organizada con sus pacientes.

El crimen es investigado por la Guardia Civil en la figura del agente Héctor Castro (Raúl Prieto), quien se enfrenta a un entorno enrarecido donde todos parecen tener algo que ocultar, incluida la hija de la víctima.

“El planteamiento me pareció muy atractivo. Tiene un aire retro, como de Agatha Christie, que me gusta mucho. Esa idea de una víctima y un hecho luctuoso que da pie a desentrañar todo hacia atrás siempre me ha parecido muy divertida como espectador, y quería estar del otro lado”, explica Tosar, que interpreta a César, uno de los personajes más intrigantes del reparto.

La serie, creada por Javier Naya, Alex Meriweather y Sergio Cánovas (también director), reúne un reparto de lujo encabezado por la colombiana Juana Acosta, Elsa Pataky, Enrique Arce, Maxi Iglesias, Hovik Keuchkerian y Miriam Giovanelli. Cada episodio se centra en uno de los pacientes, mientras se revela su vínculo con la víctima y se profundiza en sus traumas personales.

“Matices va más allá del crimen. Tiene ingredientes añadidos que la hacen muy potente: el tratamiento psicológico, los vínculos familiares, cómo el pasado condiciona el presente. Es una serie donde cada personaje carga algo, y eso se nota desde el guion. Estaban tan bien escritos que no requerían más que ponernos ahí y actuar. No necesitaban un trabajo de pulido, ya todo estaba”, asegura Tosar.

Cortesía Universal+

César: un padre ausente con verbo afilado

El personaje que interpreta Luis Tosar se llama César. Y aunque el actor duda que su personaje tenga un verdadero “conflicto interno”, sí deja claro que su problema es más profundo: “César es un tipo que tiene herramientas intelectuales brillantes, pero ninguna herramienta emocional. Eso lo convierte en una persona incapaz de lidiar con sus hijos, por ejemplo”.

Según el actor, César es el típico perfil narcisista y psicopático funcional: “Cree que su sistema educativo personal es el mejor del mundo, especialmente en lo que respecta a sus hijos. Es un ejercicio de ego absoluto. Está convencido de que tiene la verdad, pero en realidad es incapaz de conectar con quienes más lo necesitan. Eso lo hace muy peligroso”.

Tosar señala que tuvo que investigar para construirlo, aunque, afortunadamente, no tiene a nadie así en su entorno: “Leí mucho sobre psicópatas funcionales. Gente que no parece peligrosa porque está adaptada socialmente, incluso admirada. Muchos están en profesiones como las finanzas o la política, donde la falta de empatía puede ser una virtud. César encajaría perfectamente ahí. Es consultado por altos estamentos porque su análisis es claro, profundo, ultra-neoliberal, sin matices emocionales”.

Un thriller con rostro humano

La serie no solo se apoya en la intriga. Explora los efectos de distintos trastornos mentales y emocionales en cada uno de los personajes. Eso le da a Matices una capa adicional, menos frecuente en el género.

“Lo que hace especial a esta serie es que todo ese entramado de salud mental se cuenta con respeto y sin caer en el cliché. Cada actor que encarnaba una dolencia lo hizo con compromiso y mucha sensibilidad”, apunta Tosar. “Además, en mi caso, trabajé mucho con niños. Y Sergio, el director, supo crear un ambiente seguro para todos. Fue muy respetuoso, y eso ayudó a que todo fluyera con naturalidad. La carga emocional era fuerte, pero nunca se volvió una carga personal”.

Tosar ve la actuación como un privilegio, incluso cuando se trata de interpretar personajes turbios o pasajes dolorosos: “Tenemos la suerte de meternos en vidas que no son las nuestras. Y eso, cuando lo haces bien, puede tener un eco en el espectador. Quizá alguien que está pasando por algo similar se sienta identificado, acompañado. Si logramos eso, ya es suficiente”.

Manuel Fiestas Moreno/Cortesía Universal+

Una historia que no da respiro

Para quienes busquen una serie con suspenso del bueno, Matices ofrece una estructura sólida, sostenida por el misterio central pero enriquecida por los traumas personales de sus protagonistas.

“Funciona como un reloj. Desde el primer episodio sentís que hay algo raro, algo turbio, pero no sabés qué es. Y eso te mantiene ahí. Pero también tiene un componente humano muy fuerte. Todos convivimos con la salud mental, de alguna manera. Es parte de nuestras vidas y de nuestras conversaciones. Esa es la conexión que creo que tendrá con el público latinoamericano”, concluye el actor.

Universal+ estrena Matices el próximo jueves 15 de agosto a las 11:30 p.m. (hora Colombia). Y si la promesa se cumple, no será solo un thriller más: será una historia que explora las grietas invisibles de quienes aparentan tenerlo todo bajo control.