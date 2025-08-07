Luego del lamentable hecho que ocurrió en la ciudad de Bogotá en el Movistar Arena, previo al recital de la banda argentina ‘Damas Gratis’, en donde murió una persona y otras varias terminaron heridas, muchos se han preguntado cuál es esta banda y que música tocan.

Lea Salseros anhelan un reencuentro de Rubén Blades y Willie Colón tras 20 años de enemistad

Pues bien, esta es una banda argentina de cumbia villera fundada en 2000 por el músico, compositor y productor Pablo Lescano.

Su origen se ubica en San Fernando, provincia de Buenos Aires. El grupo surgió tras la experiencia de Lescano en otras formaciones como Amar Azul y Flor de Piedra, y se consolidó como una de las agrupaciones más influyentes dentro de la música popular argentina de las últimas décadas.

Aquí Corporación Cultural Barranquilla representó a Colombia en una gira cultural por Europa

El nombre ‘Damas Gratis’ proviene de una frase habitual en las discotecas argentinas para atraer público femenino, pero en este caso fue adoptado como una declaración irónica. Desde su inicio, la banda se caracterizó por un estilo marcado por el uso protagónico del teclado, letras directas y una fuerte identificación con las clases populares. El propio Lescano, al no encontrar el vocalista adecuado para su proyecto, decidió asumir la voz principal, lo cual definió el tono distintivo del grupo.

El debut discográfico fue con el álbum Para los pibes (2000), que incluyó canciones como ‘Laura se te ve la tanga’, ‘Me vas a extrañar’ y ‘Los dueños del pabellón’, las cuales rápidamente se convirtieron en éxitos. En los años siguientes lanzaron discos como Operación Damas Gratis (2002), 100% Negro Cumbiero (2003), Un sentimiento (2004) y Esquivando el éxito (2012), entre otros.

Además Dean Cain, actor que interpretó a Superman, se une al ICE, servicio encargado de redadas migratorias en EE. UU.

Musicalmente, Damas Gratis fusiona la cumbia tradicional con sintetizadores, sonidos electrónicos y recursos del rock y el pop. Su propuesta ayudó a definir la cumbia villera como subgénero, caracterizado por su lenguaje popular, referencias explícitas a la vida en barrios periféricos, a la cárcel, el consumo, el amor y el desamor desde una perspectiva urbana y marginal.

Su impacto trasciende lo musical. Damas Gratis ha sido parte fundamental del desarrollo de una identidad cultural ligada al barrio, y su presencia en el repertorio de hinchadas y barras bravas ha sido constante.

También Eddie Palmieri aparecerá en la última película de Spike Lee: Así lo despidió el director

La agrupación ha participado en escenarios diversos, desde fiestas populares hasta festivales masivos como el Lollapalooza Argentina, demostrando que su música ha trascendido el nicho inicial y penetrado en distintos sectores sociales.

Los hechos

Una persona murió y varias quedaron heridas en unos disturbios ocurridos el miércoles por la noche en las afueras del Movistar Arena de Bogotá y que se extendieron a la parte interna del coliseo, donde iba a dar un concierto la banda argentina de cumbia villera Damas Gratis y que fue finalmente cancelado, confirmaron este jueves las autoridades.

Más El picante podría estar ligado a menor incidencia de males cardiovasculares, según estudio

“Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”, manifestó en su cuenta de X el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó este jueves en un comunicado “el fallecimiento de un hombre adulto, quien fue arrollado por un vehículo”, así como “la atención de 20 curaciones menores por parte del operador de salud” y cuatro traslados a hospitales de la zona, “los cuales, en su mayoría, se encuentran en estado estable”.

Lea Las dos veces que Eddie Palmieri hizo vibrar el alma del Barranquijazz