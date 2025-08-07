Una persona murió y varias quedaron heridas en unos disturbios ocurridos el miércoles por la noche en las afueras del Movistar Arena de Bogotá y que se extendieron a la parte interna del coliseo, donde iba a dar un concierto la banda argentina de cumbia villera Damas Gratis, confirmaron este jueves las autoridades.

¿Alguien que me diga si el incompetente alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán ya salió a culpar al presidente Gustavo Petro de los desórdenes en el Movistar Arena que dejó un muerto y varios heridos? pic.twitter.com/DVf7q6zobw — Mamertos 2.0🐦 (@Mamertos0) August 7, 2025

“Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”, manifestó en su cuenta de X el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación.



Por otra parte, los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 7, 2025

La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó este jueves en un comunicado “el fallecimiento de un hombre adulto, quien fue arrollado por un vehículo”, así como “la atención de 20 curaciones menores por parte del operador de salud” y cuatro traslados a hospitales de la zona, “los cuales, en su mayoría, se encuentran en estado estable”.

🟡🔴 #Comunicado - Secretaría Distrital de Gobierno rechaza hechos que alteraron el orden público en el Movistar Arena. pic.twitter.com/vYTy5IONsP — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) August 7, 2025

El alcalde consideró “absolutamente repudiables” los hechos de violencia sucedidos antes del espectáculo, que tuvo que ser cancelado.

“Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”, agregó.

Al parecer, todo comenzó con un riña entre hinchas de equipos de fútbol y se convirtió rápidamente en una batalla campal en frente del Movistar Arena, lo que obligó a una unidad antidisturbios de la policía a intervenir.

Aquí otro video de lo sucedido en Movistar arena , damas gratis nos quedamos con las ganas de disfrutar de la cumbia argentina..!! pic.twitter.com/kth83fsSOr — Andrea Gonzalez (@andrupili) August 7, 2025

No da risa, DA ES VERGÜENZA!!!

la última vez que Lescano y damas Gratis vinieron a Bogotá al Chamorro relajado, cero, líos, cero peleas, cada parche en lo suyo. Quisieron repetir la historia pero a nivel movistar arena y salió lo mismo de siempre... ¿Sorpresa? Ninguna pic.twitter.com/9cKqbSkkWo — andres cantor (@andrescv687) August 7, 2025

Por su parte, el Movistar Arena señaló en un comunicado que la administración de ese recinto, una de las principales casas de espectáculos de Bogotá, “tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores” y por eso canceló el concierto de Damas Gratis, que está de gira por Colombia.

“El Movistar Arena colaborará con las autoridades con las investigaciones correspondientes y mantendrá enterado a los espectadores por medio de sus canales oficiales”, agregó.