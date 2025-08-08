La reconocida presentadora de ‘La casa de los famosos’ y ganadora de ‘Masterchef Celebrity’ 2021, Carla Giraldo, regresó al reality culinario de Colombia. La actriz llegó esta vez como invitada especial en el capítulo festivo de este jueves 7 de agosto.

Giraldo asumió el papel de juez para evaluar las habilidades de los concursantes, en esta etapa decisiva del programa.

El reto de los concursantes fue preparar un sándwich de alta cocina con pan artesanal y una selección gourmet de ingredientes.

Al ingresar al set, la presentadora saludó alegremente a los chefs y participantes, además con un especial abrazo se dirigió a la presentadora del reality, Claudia Bahamón.

Durante la visita, Carla recordó a Liss Pereira, otra concursante de Masterchef con quien tuvo varios ‘encontronazos’ en la temporada pasada, y aseguró que gracias a ella logró ser mejor competidora, ya que tenía a una rival fuerte y talentosa, lo que consideró como “positivo”.

Liss Pereira, exparticipante de 'Masterchef Celebrity'.

Asimismo, Carla Giraldo señaló que su principal motivación durante la competencia fueron sus hijos, a quienes, aseguró, dedicaba cada plato que preparaba.