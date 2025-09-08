Anoche, la superestrella global J Balvin protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche en los MTV Video Music Awards 2025, con su regreso al icónico escenario para una presentación que encendió el UBS Arena y reafirmó su lugar como una de las figuras más influyentes de la música a nivel mundial.

Su esperada actuación arrancó con los sintetizadores hipnóticos de su nuevo éxito “Zun Zun”, acompañado por las estrellas latinas Justin Quiles y Lenny Tavárez.

Vea: Debby Ryan y Josh Dun anuncian que serán padres

El trío recorrió los ritmos pulsantes y versos sensuales del tema, junto a un grupo de bailarines y una escena vibrante de luces neón que transformó los VMAs en una discoteca luminosa.

Justo después, el ambiente explotó con “Noventa”, el más reciente himno global de DJ Snake junto a J Balvin. Con la poderosa aparición de DJ Snake en el escenario, la energía se elevó al máximo, rindiendo homenaje a la cultura de club de los años 90 con círculos de breakdance, pirotecnia, y J Balvin elevado sobre una enorme bota Timbs. Era un momento que fusionó nostalgia, innovación y poder escénico, al puro estilo de los VMAs.