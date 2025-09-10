Miss Universe Colombia 2025 estrenó un formato nuevo para su elección, con un reality que empezó el pasado 30 de agosto. En el programa, las diferentes candidatas enfrentan pruebas para demostrar sus habilidades de comunicación, fotografía, maquillaje, entre otras.

En uno de los capítulos del reality, Mariana Morales Ospina, quien representa a Bogotá, abrió su corazón para dar a conocer muchos más detalles sobre su vida personal. Contó sobre uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Mi infancia fue linda, pero algo complicada, yo siempre fui una niña diferente. Sufrí de bullying mucho tiempo. Digamos que fui segregada porque me comportaba de manera femenina”, relató la modelo.

Agregó que vivió situaciones difíciles por su orientación sexual e identidad. Era rechazada por sus compañeros y se sentía sola en distintas ocasiones.

Aseguró que contó con el apoyo de su familia, lo que agradece porque son parte fundamental para ella en sus logros, como hoy en día que es candidata de Miss Universe.

“Creo que los comentarios y críticas se están dando por algo que todavía no están conociendo”, añadió Mariana, refiriéndose a los cometarios que recibe en redes sociales sobre su participación en el certamen.

Apuntó que por el contrario ha recibido mucho apoyo de parte de amigos y seguidores, quienes en cada publicación le dejan cientos de mensajes alentándola a seguir adelante con sus proyectos y sueños.