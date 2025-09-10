La actriz y presentadora Carla Giraldo, recordada por su papel de presentadora en ‘La casa de los famosos’ Colombia, rompió el silencio sobre su vida sentimental y confirmó que desde hace casi un año comparte una relación con el fotógrafo y modelo Roberto Asís.

Consulte su suerte diaria: Estas son las predicciones de Mhoni Vidente para el miércoles 10 de septiembre

“También es víctima de la exposición no consentida de su intimidad”: abogados de Beéle por filtración de video

El ‘influencer’ Pablo García anuncia que deja las redes sociales para ser sacerdote: “solo Dios basta”

En una conversación con el programa Lo sé todo, del Canal Uno, la artista explicó que lo que más valora de este vínculo es que comenzó de manera espontánea, sin que ninguno conociera la vida pública del otro. “Ninguno sabía quién era el otro, entonces eso fue genial para poder construir de cero y sin preguntas”.

Le gustó esa complicidad que tuvo con él desde el primer momento. “Nos hemos acoplado felices, vivimos la vida juntos, de la mano. Cada uno en su lugar, pero siempre juntos”.

@carlagiraldo La artista explicó que lo que más valora de este vínculo es que comenzó de manera espontánea, sin que ninguno conociera la vida pública del otro.

“Pudimos empezar desde cero, sin preguntas ni prejuicios”, comentó. Además, indicó que el romance nació tras coincidir en un evento social pero se desarrolló poco a poco.

Aunque la conexión fue inmediata, la actriz recordó que el primer beso tardó en llegar: “Cuando nos dimos ese beso quedé flechada, me enamoré de él”.

Rafael Santos recordó las predicciones que hizo Diomedes Díaz de su funeral: “Eso fue una locura”

Asimismo, Giraldo aseguró que la relación se ha caracterizado por la armonía y el respeto, pues, aunque comparten gran parte del tiempo, ambos mantienen sus propios espacios.

Igualmente, destacó que ella convive con sus hijos, fruto de su relación con Mauricio Fonnegra, mientras que Asís conserva su independencia.

Instagram @roberto__asis Roberto Asís, pareja sentimental de Carla Giraldo

“Nos hemos acoplado de manera natural. Vivimos juntos, cada uno en su lugar, pero siempre de la mano”. Por ahora no contemplan matrimonio ni hijos.

Además, dijo que le encantaba como era físicamente. “Como no elogiarlo si es guapísimo, yo se lo digo todos los días, es divino… él es coquetísimo, si yo fuera así de divina coquetearía todo el día“.