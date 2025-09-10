Luego que se filtrara un video íntimo del cantante Beéle y su expareja Isabella Ladera se ha desatado una ola de reacciones. Ahora el equipo legal del artista barranquillero emitió un comunicado en el que rechazó la difusión de la grabación que “vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas”.

Leer más: Isabella Ladera publicó mensaje tras video íntimo filtrado con Beéle: “Estoy profundamente devastada”

Los litigantes aclararon que Brandon de Jesús López Orozco, interprete de exitosos temas como ‘Inolvidable’, ‘Santorini’, ‘Loco’, ‘No tiene sentido’ y ‘si te pillara’, no filtró el material audiovisual que hoy circula a través de redes sociales y plataformas digitales.

Cortesía El barranquillero Beéle obtuvo cinco nominaciones este 2025.

“Es fundamental precisar que Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación. Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza.”, indican.

Le puede interesar: Tatiana Gordillo, de Noticias Caracol, mostró cómo estafadores la abordaron por WhatsApp

Además, señalan que iniciarán acciones legales en Colombia y Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del video.

“En Estados Unidos, ya estamos en el proceso de reportar este incidente ante las autoridades policiales mediante una declaración formal y se iniciarán todas las acciones civiles necesarias con base en los resultados de la investigación.”, explican.

No olvide leer: Actor de Tuco Salamanca en ‘Breaking bad’ fue detenido por la policía de Los Ángeles tras altercado con una vecina

“De manera inmediata se están presentando notificaciones DMCA, órdenes de takedown a proveedores, plataformas y motores de búsqueda, así como solicitudes de preservación de evidencia para identificar a los responsables, incluso si actúan de forma anónima.”, agregan el comunicado.

Ante la filtración masiva del video, los abogados solicitaron “a las principales plataformas digitales y servicios de internet la remoción inmediata de enlaces, copias y derivados del archivo, y la preservación de registros que permitan rastrear la cadena de difusión”.

Finalmente, señalan que el artista barranquillero también es víctima por la circulación del video íntimo.

Lea también: El comediante Ricardo Quevedo enfureció contra aerolínea que perdió su equipaje: “Uno siempre vuelve a caer”

“Reiteramos que este hecho afecta a todas las partes. Beéle también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad. Rechazamos toda forma de violencia y continuaremos utilizando las vías legales para la defensa integral de sus derechos.”, puntualizan.