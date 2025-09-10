El pasado viernes 15 de agosto, autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron en Los Ángeles a Tatiana Mafla-Martínez, una joven colombiana de 23 años conocida en redes sociales.

El procedimiento tomo un giro inesperado cuando Bobby Núñez, un residente latino de 33 años, fue arrestado por presuntamente interferir en el operativo.

Según la denuncia peal, Núñez habría utilizado una grúa para remolcar un vehículo oficia involucrado en la operación, acción que podría costarle hasta 10 años de cárcel.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Mafla-Martínez se encontraba en el país sin autorización legal y fue sorprendida mientras realizaba una transmisión en vivo en el centro de la ciudad. Además, conducía bajo los efectos del alcohol.

Las imágenes del arresto, que circularon en redes sociales, muestran cómo la joven fue sacada de su vehículo y esposada en el suelo.

Por su parte, la Fiscalía del Distrito Central de California explicó que Núñez no solo presionó su grúa contra un agente durante la intervención, sino que además remolcó un vehículo gubernamental que contenía equipo de seguridad, lo que fue catalogado como robo de propiedad pública y obstrucción a un arresto federal.

El caso está en manos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la acusación es liderada por el fiscal federal adjunto Neil P. Thakor. Aunque Núñez permanece bajo la presunción de inocencia, enfrenta cargos graves que podrían derivar en una condena significativa.