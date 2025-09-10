Maren García, la esposa del fallecido cantante y compositor vallenato Omar Geles, recientemente conmovió a sus seguidores en redes sociales al compartir un video inédito en el que muestra el momento en que el artista le pidió matrimonio.

Desde su cuenta de Instagram, la viuda compartió algunos recuerdos del emotivo momento junto al compositor de ‘Los caminos de la vida’, ‘Hoja en blanco’, ‘Novios cruzados’, ‘Tarde lo conocí’, ‘No intentes’, ‘Cómo le pago a mi Dios’, ‘A blanco y negro’, entre otros éxitos.

Maren hizo la publicación luego que algunos de sus seguidores le pidieran mostrar cómo había sido el importante momento a través de la dinámica de preguntas de la red social.

De acuerdo con García, la propuesta llegó en febrero de 2021, en plena pandemia del Covid- 19. Para realizar la sorpresa, Geles solicitó la ayuda de su amiga y pupila Ana del Castillo, quien no dudo en darle la mano para dejar asombrada a la mamá de los hijos menores del compositor.

En la grabación se ve el momento en que Geles recuerda el duro momento que debió atravesar al descubrir que había dado positivo para el virus del Covid-19. Al conocer la noticia, el artista le pidió a su esposa que se alejara de él; sin embargo, ella tomó una decisión arriesgada que dejaba en evidencia su amor.

“Si te da Covid a ti, me da Covid a mí, pero yo no te voy a dejar solo nunca”, relató.

Ante esta contundente respuesta, Geles no dudó en preparar todo para proponerle matrimonio a Maren.

En las imágenes se aprecia a Geles arrodillándose frente a Maren, con un anillo de compromiso en mano. Esta iniciativa dejó sin palabras a Maren, quien aceptó la propuesta y rompió en llanto por la emoción.

La publicación generó una ola de comentarios en redes sociales, en los que resaltan el amor de la pareja.

“Que lindos recuerdos y a la vez triste”; “Diooooos que hombre tan bello ,Dios lo tenga gozando de su presencia”; “Omar no merecía partir”; “Eso si es amor, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza”; “bello recuerdo, esto si fue un amor”; “Eso es amor”, se lee en algunos comentarios.