El mundo del rock está de luto con la partida de Mark Volman, reconocido cantante y compositor estadounidense, quien murió el pasado 5 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nashville a los 78 años.

Nacido en Los Ángeles en abril de 1947, Volman alcanzó fama internacional como cofundador de la legendaria banda The Turtles, grupo que en la década de los 60 dejó una huella imborrable en la música con temas como ‘Happy Together’.

Esta canción, lanzada en 1967, no solo se convirtió en un himno de su generación, sino que además llegó al primer lugar del Billboard Hot 100 en ese mismo año.

We've lost our Flo.



Rest in Peace Mark Volman. Such an incredible talent with The Turtles and The Mothers of Invention.



Mark could play almost any instrument and without a doubt is the prototype of being the original hype man in modern music. pic.twitter.com/G6XqsGu11d — Danny Deraney (@DannyDeraney) September 5, 2025

Desde 2020, el artista enfrentaba una dura batalla contra la demencia con cuerpos de Lewy, enfermedad neurodegenerativa que le ocasionó alucinaciones, temblores y un progresivo deterioro cognitivo.

Sin embargo, pese al tratamiento médico, avanzó mucho su enfermedad. Su pareja, Emily Volman, a través de un emotivo mensaje en redes sociales, fue quien confirmó la noticia.

“Para ser honesta, ha sido muy difícil escribir un post sobre este hombre mágico, sin decir exactamente lo que todo el mundo ya sabe. Era ese bobo feliz, divertido, inteligente, generoso, amable, talentoso, gentil, creativo, trabajador y único. Él inspiró, fue mentor, entretuvo, amó, bailó, aprendió y experimentó”, dijo.

Asimismo, indicó sentirse afortunada por su compañía en el tiempo que estuvieron juntos. “Resulta que me gané la lotería por ser la persona a la que eligió para hacer mucho de eso por una buena parte de su vida. No sé quién soy ahora sin él en vida, podría seguir y seguir sobre nuestras aventuras. Gracias por amarlo, no tanto como yo, por supuesto, pero lo has hecho bien”.

Sus fanáticos también le dejaron mensajes de condolencias manifestando que se iba una de las figuras más influyentes del rock de los años 60 y 70.