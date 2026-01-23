Reducir el valor del recibo de la luz se ha convertido en una preocupación constante en muchos hogares. Apagar bombillos, desconectar cargadores y limitar el uso de algunos electrodomésticos es ya parte de la rutina diaria. Sin embargo, más allá de los hábitos comunes, hay un electrodoméstico que, sin estar encendido todo el día, puede ser el mayor responsable del alto consumo energético y del aumento en los gastos del hogar.

En un contexto de constantes alzas en las tarifas eléctricas, cada vez más personas prestan atención a cuánta energía consumen los electrodomésticos del hogar. Existe la creencia generalizada de que la nevera, al estar conectada las 24 horas del día, o la lavadora, por su potencia, son los aparatos que más energía demandan.

No obstante, diversos análisis realizados por empresas del sector energético y organizaciones de consumidores indican que el panorama es más complejo. Según la empresa energética y petroquímica Repsol, los electrodomésticos representan el 55,2 % del consumo eléctrico total de una vivienda, lo que los convierte en un factor determinante a la hora de entender por qué sube el recibo de la luz.

El electrodoméstico que consume más energía en el hogar

De acuerdo con datos de Repsol, los televisores y las consolas de videojuegos figuran entre los dispositivos con mayor consumo energético, alcanzando hasta 263 kWh anuales. Este grupo de aparatos podría representar cerca del 12 % del consumo total del hogar, especialmente en viviendas donde el entretenimiento digital ocupa varias horas al día.

Sin embargo, un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) señala que el electrodoméstico que más consume energía en el hogar es la secadora. Aunque no permanece conectada de forma continua, su potencia y el tipo de funcionamiento hacen que su gasto sea considerable.

Según la OCU, la secadora puede consumir alrededor de 17,92 kWh al mes, cifra que puede llegar hasta los 32 kWh en algunos modelos. Este consumo tiene un impacto directo en la factura de electricidad, sobre todo en hogares donde se utiliza varias veces por semana.

Lavadora, secadora y otros aparatos de alto consumo

Para Repsol, la lavadora y la secadora ocupan el segundo lugar dentro del listado de electrodomésticos que más energía consumen, con un gasto anual cercano a los 255 kWh. El uso frecuente de estos aparatos, especialmente con programas largos y altas temperaturas, eleva de manera significativa el consumo energético del hogar.

En el tercer puesto aparece el horno, que puede representar aproximadamente el 8 % del consumo total. Su gasto anual ronda los 231 kWh, lo que explica por qué su uso prolongado o poco eficiente también influye en el valor final del recibo de luz.

Hábitos para ahorrar energía

Especialistas en consumo recomiendan prestar atención a la etiqueta de eficiencia energética al momento de comprar electrodomésticos. La OCU sugiere optar por dispositivos con calificaciones altas y con modos de ahorro de energía, especialmente en el caso de la secadora, que encabeza la lista de consumo.

Repsol, por su parte, aconseja adoptar hábitos simples pero efectivos, como utilizar ciclos cortos en la lavadora, elegir programas con agua fría y evitar sobrecargar los aparatos. Estas prácticas, sumadas al uso responsable del horno y al control del tiempo frente a pantallas, pueden marcar una diferencia en el consumo energético mensual.

Entender cuáles son los electrodomésticos que más energía demandan permite tomar decisiones más informadas, ajustar rutinas y aprovechar la tecnología como aliada para reducir gastos. En tiempos donde cada kilovatio cuenta, conocer estos detalles se traduce en ahorro y en un uso más consciente de la energía.