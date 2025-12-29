A pocos días de iniciar el 2026, las personas ya empiezan a trazar sus metas y propósitos para el venidero año nuevo. Un de las más destacadas y comunes es ahorrar, por lo que muchos deciden en que reducir e invertir un poco más sus recursos.

Entre las opciones en los métodos de ahorro está el reducir el consumo en los servicios públicos, especialmente la energía, pues en algunas zonas el costo del kilovatio es muy costoso. Y es allí donde también es importante tener claro que electrodomésticos de uso diario consumen más energía.

Entre los elementos de cocina más usados están el horno eléctrico y la freidora de aire, pero se ha preguntado cuánta energía pueden consumir en una sola preparación.

Usar el horno eléctrico o la freidora de aire son alternativas que actualmente se emplean para preparar alimentos más saludables y también en búsqueda de la cocción perfecta sin usar fritura profunda; sin embargo, le pueden estar costando un precio muy caro en su recibo de la electricidad.

Imagen generada por Gemini

Según Greenmatch, una freidora de aire utiliza entre 1,4 y 1,7 kWh por uso, mientras que un horno tradicional consume entre 2,0 y 2,2 kWh.

Con referencia a la potencia, la freidora de aire estándar funciona entre 800 y 2.000 W, por su parte el horno eléctrico puede alcanzar más del doble, entre 2.000 a 5.000 W.

De esta manera, la freidora de aire sería más eficiente si entre sus propósitos está el reducir los gastos en servicios públicos.

La optimización de la freidora de aire es gracias a su sistema de circulación rápida de aire caliente, lo que permite cocinar los alimentos de manera uniforme y en menos tiempo. Debido a esta función no es necesaria precalentarla por varios minutos a diferencia del horno convencional.

Además, al tener una cámara de cocción más pequeña, requiere menos energía para alcanzar y mantener la temperatura adecuada.

Elementos y comidas que nunca se deben meter en la freidora de aire

La freidora de aire o Air Fryer ha ganado popularidad en los últimos años es por su capacidad para preparar una amplia gama de alimentos con una textura crujiente, sin la necesidad de utilizar aceite.

Para las personas que cuidan su alimentación, esta herramienta para cocinar le ha sido de utilidad, pues en pocos minutos pueden conseguir un cocinar cualquier alimento.

Esto ayudará a no consumir alimentos con alto contenido de grasas saturadas que pueden elevar el colesterol LDL, aumentando así el riesgo de enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares.

Por ejemplo, los usuarios aprovechan la tecnología de la freidora de aire caliente para cocinar pollo, papas fritas, postres, vegetales, y galletas.

Pero tenga en cuenta que no todos los alimentos son adecuados para cocinarlos en la freidora de aire. Esto se debe a que algunas características, texturas o tamaños impiden una cocción uniforme, lo que podría provocar daños y derrames que afecten el funcionamiento del dispositivo.

Las tres cosas que nunca debería meter en el Air Fryer son:

Papel aluminio: Existen opiniones divididas sobre el uso del papel aluminio en este electrodoméstico. Aunque algunas personas lo consideran útil para cubrir alimentos, su uso puede obstruir la circulación del aire, impidiendo una cocción uniforme.

Por eso, puede utilizar papel parafinado, así ayudará a preservar el artículo de cocina.

Líquidos: Alimentos como sopas, cremas y caldos no son aptos para su uso en la freidora de aire, ya que podrían dañar componentes críticos del electrodoméstico y provocar un cortocircuito, lo que podría resultar en un incendio o en reparaciones costosas para el usuario.

Pasta o arroz: La freidora de aire está diseñada para dejar los alimentos crujientes. Intentar preparar pasta, arroz o legumbres en ella no es recomendable porque estos alimentos son incompatibles con los métodos de cocción de este electrodoméstico.