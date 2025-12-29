Para estar épocas decembrinas en Colombia uno de los platillos más tradicionales es el pastel –también llamado tamal o hallaca –. Este suculento envuelto en hoja de bijao, a base de harina de maíz o arroz, contiene en su interior una serie de proteínas como cerdo, pollo o carne, y es el culpable de que algunos suban uno que otro kilo de más; sin embargo, al momento de comerlo muchos se preguntan cuál es la forma correcta de hacerlo.

Ante esto, la experta en etiqueta y protocolo Carmiña Villegas publicó un video en redes sociales en que explicó a detalle como servir y consumir este tradicional alimento colombiano durante una cena sin perder la compostura.

Orlando Amador/EL HERALDO

En la publicación, Villegas detalló el tipo de plato adecuado para servir el pastel y hasta que cubiertos se deben utilizar, evidenciando que algunos pasos que regularmente se hacen en la mesa no son los más apropiados para enfocarse en la elegancia.

Según la experta, al momento de servir el pastel es mejor usar plato hondo, pues mantiene en su lugar las hojas de cubren los alimentos, sin generar un desorden visual. Además, no se corre el riesgo que el pastel salga disparado del plato, en caso de usar uno plano.

Asimismo, dejó en claro que el hilo o pita que se usa para amarrar el pastel debe ser previamente retirado en la cocina, para que la experiencia del comensal sea mucho más sencilla, sin padecer al momento de querer abrirlo. También, recomendó retirar el exceso de hojas, ya que le permitirá lucir más prolijo en la mesa.

De acuerdo con Villegas, sacar el relleno de la hoja y vaciarlo en el plato es un error frecuente, lo que afecta su presencia visual y puede afectar la temperatura, ya que estar cumplen la función de mantener el calor durante el consumo.

Otra de las recomendaciones entregadas por la experta al momento de abrir el pastel, es usar cuchillo y tenedor – nunca cuchara – pues con estos cubiertos puede abrirlo fácilmente; sin embargo, reitera que es importante mantener la hoja.

Finalmente, explicó que el pastel se debe cortar en pequeños trozos para consumir con delicadez.