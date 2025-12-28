Una reconocida tiktoker fue capturada por las autoridades en Estados Unidos recientemente tras ser señalada de atropellar y causar la muerte de un hombre mientras realizaba una transmisión en vivo.

El hecho ocurrió el pasado 3 de noviembre en la ciudad de Zion, estado de Illinois, y es investigado como un caso de homicidio vinculado al uso del celular mientras se conducía.

Redes sociales Tynesha McCarty-Wroten, famosa tiktoker estadounidense, también conocida como 'Tea Tyme', arrestada por atropellar y causar la muerte de un hombre en Illinois.

El homicidio se transmitió en vivo

De acuerdo con la investigación, Tynesha McCarty-Wroten, conocida en redes sociales como Tea Tyme, conducía su vehículo mientras interactuaba con seguidores en TikTok cuando embistió a Darren Lucas, de 59 años. La víctima caminaba por una intersección de Zion y regresaba a su casa tras terminar su turno en un supermercado.

Un video que comenzó a circular en redes sociales fue clave para el avance del caso. En la grabación se observa a la creadora de contenido hablando frente a la cámara segundos antes del impacto. Luego se escucha un golpe y la mujer manifiesta que acababa de atropellar a una persona. Ese material fue alertado a la policía por varios usuarios y se convirtió en prueba central para el caso.

Aunque la tiktoker sostuvo que el semáforo de su carril estaba en verde, las cámaras de seguridad del sector mostraron una versión distinta. Según las autoridades, el vehículo habría cruzado la intersección con el semáforo en rojo, lo que derivó en el atropello fatal.

El siniestro ocurrió cuando McCarty-Wroten conducía un Ford Edge. Al lugar llegaron las autoridades, que recolectaron grabaciones y otros elementos probatorios.

Posteriormente, la influencer puso su cuenta en modo privado y eliminó información que la vinculaba con la ciudad, pero los investigadores ya habían resguardado el contenido.

Avances de la investigación y cargos

El teléfono celular fue entregado a las autoridades por medio de su defensa. Peritajes confirmaron que el video correspondía exactamente al día y la hora del accidente. Con base en ese material y en las grabaciones del sector, se legalizó la captura de la creadora de contenido.

La tiktoker enfrenta cargos por homicidio y por el uso de un dispositivo celular mientras manejaba. El Departamento de Policía de Zion confirmó que Darren Lucas murió en el lugar de los hechos.