Silvestre Dangond se presentó en la madrugada de este lunes 29 de diciembre en la Feria de Cali, en el Diamante del Béisbol.

Brigitte Bardot, adiós a una belleza casi diabólica

“Nick tenía un aura de oscuridad”, el testimonio sobre el hijo del actor Rob Reiner

Muere la actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés, a los 91 años

Pero, no todo salió muy bien, pues el cantante vallenato se vio obligado a detener su concierto antes de lo previsto. Indicó ante el público que no se encontraba en condiciones físicas para continuar.

El espectáculo había avanzado durante más de dos horas cuando Dangond comenzó a mostrar señales de agotamiento. En varios momentos abandonó la tarima y regresó, intentando mantener el ritmo del show y cumplir con los asistentes que colmaron el recinto. Sin embargo, su estado de salud terminó por empeorar.

“La verdad no puedo seguir. Gracias, Cali. No me siento bien”, dijo el artista. El público fue solidario y respondió con aplausos y mensajes de ánimo.

Minutos después de la interrupción, la empresa encargada de la producción del evento confirmó oficialmente que el concierto quedaba suspendido, priorizando la salud del artista. En el lugar se activaron los protocolos habituales para este tipo de situaciones, con presencia de personal médico y ambulancias.

Archivo EL HERALDO Silvestre Dangond y Juancho De la Espriella, cierran su tour en el Festival.

No han emitido, hasta el momento, un parte médico oficial ni se han dado detalles sobre las causas exactas del malestar de Silvestre.

Las redes sociales se inundaron con mensajes de respaldo de los seguidores del hijo de Urumita.

Después de dos horas de presentación, el cantante vallenato Silvestre Dangond canceló su concierto anoche en Cali, al parecer el artista está sufriendo dolores estomacales que le han causado diarrea. La producción del evento presentó sus disculpas al público. pic.twitter.com/s4wJLmf14D — Vallenatos y más na (@vallenatoymasna) December 29, 2025

“Este ha sido el mejor concierto de mi vida”, fue uno de los comentarios. Igualmente, resaltaron la energía del artista y su compromiso con el público, señalando que la decisión de detener el concierto fue responsable y necesaria.