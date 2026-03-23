La cocina en general es una de las partes de la casa que más se ensucian. La acumulación de restos de comida y derrames genera malos olores y hasta puede ser peligroso por la liberación de partículas dañinas que afectan la salud respiratoria.

Leer también: Esto dice la psicología sobre las personas que alistan la ropa desde la noche anterior

En esta zona de la vivienda se usa mucho el horno, que también suele ensuciarse mucho por los mismos derrames o acumulación de comida.

En este caso, estos residuos, al calentarse, se queman y generan humo que no solo puede provocar un incendio, sino que también afecta a la salud.

Todo esto son señales de que se necesitan limpiar. Pero, generalmente, los productos tradicionales de limpieza como los jabones comunes no son suficientes para eliminar la grasa o residuos difíciles.

La buena noticia es que no hace falta gastar en productos caros ni llenos de químicos. Hay formas naturales, que además de económicas, son ecológicas y más seguras para obtener buenos resultados.

Cómo limpiar el horno y estufa usando limón, sal, vinagre o bicarbonato, según ChatGPT

Limpieza del horno

Método 1: Limón (ideal para grasa ligera y olores)

Paso a paso:

Precalienta el horno a 180 °C. Corta 2–3 limones en mitades. Exprímelos en un recipiente apto para horno y deja también las cáscaras dentro. Añade un poco de agua. Mete el recipiente al horno durante 30 minutos. Apaga y deja enfriar un poco. Pasa un trapo o esponja: la grasa saldrá fácilmente.

Este método también elimina malos olores.

Método 2: Sal (para manchas recientes)

Paso a paso:

Si hay grasa recién derramada, espolvorea sal directamente sobre la mancha. Deja actuar mientras el horno aún está tibio. Cuando enfríe, limpia con un paño húmedo.

Funciona mejor en manchas recientes, no muy incrustadas.

Método 3: Bicarbonato + vinagre (el más potente)

Paso a paso:

Mezcla bicarbonato con un poco de agua hasta formar una pasta. Aplica la pasta en las paredes del horno (evita resistencias). Deja actuar entre 8 y 12 horas (ideal toda la noche). Retira la mayor parte con un paño húmedo. Rocía vinagre sobre los residuos (hará espuma). Limpia nuevamente hasta dejar todo impecable.

Este método es el más efectivo contra grasa vieja e incrustada.

Limpieza de la estufa

Método 1: Limón + sal (desengrasante natural)

Paso a paso:

Espolvorea sal sobre la superficie grasosa. Frota con medio limón directamente. Deja actuar 5–10 minutos. Limpia con un paño húmedo.

Ideal para acero inoxidable y superficies con grasa leve.

Método 2: Bicarbonato + vinagre

Paso a paso:

Espolvorea bicarbonato sobre la estufa. Rocía vinagre encima. Deja que la mezcla actúe (verás espuma). Frota con esponja suave. Retira con un paño húmedo.

Excelente para grasa acumulada y quemada.

Extra: Parrillas y quemadores

Retíralos y sumérgelos en agua caliente. Añade vinagre y bicarbonato. Déjalos en remojo 30–60 minutos. Frota con cepillo o esponja. Enjuaga y seca bien antes de colocar.

Recomendaciones clave