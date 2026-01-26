La llegada de Nicolás Rojas al informativo ocurrió poco antes de que el mundo cambiara por completo con la pandemia. Provenía de Cristovisión, un canal donde había enfocado gran parte de su interés en la producción y la edición, sin dejar de lado la reportería y la construcción de contenidos periodísticos.

Desde su etapa universitaria, Rojas entendió que la experiencia era clave. Por eso hizo parte de emisoras académicas y pequeños canales, aun sabiendo que esos espacios no siempre ofrecían una retribución económica. Aunque su hoja de vida no estaba marcada por grandes conglomerados mediáticos, sí reflejaba constancia y vocación.

Tras realizar sus prácticas profesionales en Cristovisión y graduarse como comunicador social de la Universidad Santo Tomás, inició su ejercicio profesional. Sin embargo, con el tiempo sintió que ese entorno ya no le ofrecía mayores oportunidades de crecimiento.

“Era un medio chiquito, con muy poquitos recursos, con insumos escasos. Hacer un noticiero de quince minutos era un trabajo muy grande y ahí es la primera vez que empiezo a enamorarme de los medios de comunicación”, expresó el bogotano, quien desde hace tres meses presenta la emisión matutina del informativo junto a Daniela Pachón.

Asimismo, la posibilidad de llegar a Noticias Caracol surgió casi de manera inesperada. Una amiga le comentó que buscaban un periodista de fin de semana y, sin muchas expectativas, envió su hoja de vida. Poco después recibió la llamada del subdirector del noticiero.

“Me llamó Alberto Medina, que es el subdirector de ‘Noticias Caracol’, y me dijo que hiciera una prueba. ‘Necesitamos que usted grabe, edite una nota y nos la mande,’. Obviamente, estaba acostumbrado a hacer eso en Cristovisión, ahora es algo muy normal, pero en el 2019 o 2020 muy pocos periodistas hacían sus notas completas”.

Para esa prueba, Rojas se apoyó en un amigo que lo ayudó a grabar. Entrevistó a Claudia López y recorrió varios sectores de Bogotá para desarrollar una historia sobre el Día sin carro, resaltando cómo esa jornada impactaba la cotidianidad de los ciudadanos. El ejercicio convenció al equipo editorial.

“Les gustó mucho el formato que hice, porque en el noticiero de Caracol como que más que la voz institucional siempre nos piden estar del lado de la gente, buscando soluciones para las personas, entendiendo que las noticias siempre terminan impactando en la vida diaria y tratar de que las personas puedan expresar sus inquietudes, sus dudas, sus miedos y que nosotros podamos también buscar soluciones”.

Su trabajo como reportero lo llevó a recorrer la ciudad, aunque ese escenario cambió abruptamente con la llegada del covid-19. “Empiezo trabajando de viernes a martes. Así como la pandemia para muchas personas fue un momento muy difícil y muy complicado porque perdieron sus trabajos, a un ser querido o tuvieron un problema de salud mental, para mí fue la oportunidad más grande que he tenido en mi vida”.

Con el paso de los meses, Nicolás dejó atrás el rol técnico y se volcó de lleno a la reportería. “Empiezo a hacer lo que me gusta, a confiar un poco más en mí, a potenciarme como persona, a hablarme a mí mismo, darme cariño, a decirme: ‘si puedes, si lo puedes lograr’”.

Luego de cubrir temas locales en Bogotá, asumió la fuente política, un espacio donde —según él— logró afianzar su disciplina y profesionalismo. Para agosto de 2024 ya integraba la mesa editorial del informativo y proyectaba continuar en la reportería, ahora desde los grandes eventos políticos del país.

Un giro inesperado frente a las cámaras

La muerte del papa Francisco marcó un antes y un después en su carrera. El comunicador, de 30 años, siempre ha sido un apasionado por la historia del Vaticano. “Así como a algunos les gusta ‘Star Wars’ y saben todo de la serie, a mí me gusta la historia de los Papas. Entonces cuando el Papa Francisco enferma, sabían acá o recordaban un poco que yo había estado en Cristovisión y me gusta el tema. Empezamos a planear la transmisión con el subdirector Alberto Medina, de qué se podía hacer, a planear un paquete gráfico, etcétera”. Tras el fallecimiento del pontífice, Rojas participó activamente en las transmisiones especiales, misas y ceremonias relacionadas con el acontecimiento.

Aunque no se visualizaba como presentador, su debut en el set llegó de forma circunstancial. “Yo sí te lo digo, no me veía como presentador, tal vez yo me veía como apoyando una transmisión, pero no me veía sentado”, dijo. La oportunidad se dio cuando Andrés Montoya, conductor de la mañana, salió a vacaciones.

Tiempo después, al confirmarse que Montoya no regresaría al informativo, recibió una llamada que marcaría su futuro profesional. “Necesito que usted me apoye por un tiempo al frente de la emisión, mañana usted presenta, entonces prepárese, ya sabe más o menos cómo es la dinámica y pues me va contando cómo se siente”, le dijo Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol.

Finalmente, el 15 de octubre de 2025, Rojas tuvo una reunión clave con su jefe, en la que recibió orientaciones que hoy considera lecciones de vida. “Me dijo: ‘solamente le pido que usted en este ejercicio tenga empatía, sencillez, humildad. Que sea buena persona y le ore mucho a Dios’”. Desde entonces, asegura, esas palabras han guiado su desempeño dentro y fuera del set.