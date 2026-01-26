El creador de contenido para redes sociales Nicolás Arrieta es uno de los participantes de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’. Aunque estuvo nominado en la primera semana, el alto porcentaje de votos a su favor demostraron que tiene gran apoyo por parte de los espectadores.

Nicolás Arrieta lleva más de diez años creando contenido y es conocido como uno de los más polémicos del país, pues está acostumbrado a generar debate por su estilo directo y sin filtros en redes sociales.

Nicolás Arrieta abrió su corazón en La casa de los famosos

En los últimos años, el ‘influencer’ ha enfocado su contenido en cuestionar las prácticas de sus colegas en lo que a promoción de concursos y rifas respecta, calificándolos de “estafa”.

En ‘La casa de los famosos’ Nicolás Arrieta se ha mostrado igual de sarcástico que en sus videos, haciendo burla de los escándalos o discusiones que protagonizan sus compañeros. Su personalidad le ha permitido conectar con miles de personas, que están dispuestas a apoyarlo para que avance en el reality, así como también le ha costado duras críticas.

A raíz de la exposición del creador de contenido en televisión, han tomado relevancia en redes sociales algunos detalles de su vida personal, como la identidad de su padre. Muchos de sus seguidores han reconocido que no tenían idea de que Nicolás Arrieta viene de una familia vinculada a la política.

¿Quién es el papá de Nicolás Arrieta?

El padre del ‘influencer’ es Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, un reconocido político que ha pasado por varios cargos públicos en el sector legislativo y administrativo.

Samuel Arrieta nació el 15 de marzo de 1964 en San Juan Nepomuceno, Bolívar. Es licenciado en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y obtuvo una maestría en Estudios Políticos en la Pontificia Universidad Javeriana.

De acuerdo con el perfil de Arrieta publicado en el sitio web de la Universidad de los Andes, el padre de Nicolás inició su vida política siendo estudiante, participando en el ‘Movimiento Estudiantil por la Constituyente’, conocido como la séptima papeleta, que desembocó en la Constitución de 1991.

Durante cuatro años trabajó como asesor y secretario general en la Universidad Distrital de Bogotá (Universidad Francisco José de Caldas 1993 – 1997).

En 1997 logró una curul en el Concejo de Bogotá por el Partido Liberal. Para ese cargo fue elegido en tres periodos consecutivos, hasta 2004.

Luego consiguió ser elegido como senador de la República para los periodos 2006-2010 y 2012-2014. En el Congreso fue autor de los proyectos relacionados con la gratuidad en intervenciones de vasectomía y ligadura de trompas, así como el de prohibición de venta de antibióticos sin fórmula médica en la capital del país.

En los últimos años se desempeñó como Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en la Procuraduría General de la Nación.