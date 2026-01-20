Nicolás Arrieta, uno de los creadores de contenido más polémicos y reconocidos de Colombia, se ha ido ganando el corazón de los seguidores de La casa de los famosos de RCN.

El creador de contenido está acostumbrado a generar debate por su estilo directo y sin filtros en redes sociales y sorprendió al público al abrir su corazón en una de las dinámicas más emotivas del reality.

Durante su participación en “La línea de vida”, sección conducida por Carla Giraldo, Arrieta habló sin máscaras sobre su infancia, sus inicios en internet, sus errores y el proceso personal que atravesó en los últimos años.

Nacido en 1991, Nicolás contó que creció en medio de la separación de sus padres, situación que lo llevó a vivir entre dos hogares. Aunque asegura que tuvo una infancia feliz, reconoció que fue una etapa inestable, reflejada en su paso por siete colegios distintos antes de poder terminar el bachillerato.

Finalmente logró graduarse validando sus estudios a los 18 años, una experiencia que, según él, le dejó importantes aprendizajes sobre disciplina y responsabilidad.

Arrieta recordó que en 2008 encontró en internet un espacio donde podía expresarse con mayor libertad, especialmente porque era un joven tímido. Con la llegada de las redes sociales, comenzó a experimentar con distintos formatos y hasta creó una página de chismes donde, entre bromas, difundía rumores sobre sí mismo.

Su primer gran momento viral llegó en 2012, cuando uno de sus videos alcanzó gran visibilidad y le permitió entender que el mundo digital podía convertirse en una oportunidad real de negocio.

El influencer confesó que 2024 marcó un antes y un después en su vida. Los excesos, el desgaste emocional y los problemas de salud mental lo llevaron a ser internado, una experiencia que describió como dolorosa pero necesaria.

“Sentí que había decepcionado a muchas personas que me querían”, expresó durante su intervención.

Aunque su carrera ha estado rodeada de controversias, su participación en el reality ha permitido que muchos conozcan un lado más vulnerable y reflexivo de Nicolás Arrieta. Su sinceridad y apertura han generado una conexión distinta con la audiencia, que ahora lo ve más allá de sus polémicas en redes.