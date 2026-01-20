La tenista estadounidense Naomi Osaka volvió a demostrar que dentro y fuera de la cancha sabe cómo robarse la atención.

‘Zootopia 2′ es la película animada más taquillera de Hollywood con 1.706 millones dólares

Entrenar el cerebro con pensamiento positivo podría ayudar al sistema inmunitario, según estudio

Se estrena la serie ‘El Caballero de los siete reinos’, precuela de ‘Game of Thrones’

Y es que durante su debut en la primera ronda del Abierto de Australia, la exnúmero uno del mundo sorprendió al público al aparecer en la Rod Laver Arena con un atuendo que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

JOEL CARRETT/EFE Naomi Osaka sorprendió al público al aparecer en la Rod Laver Arena con un atuendo que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Osaka ingresó al estadio portando una sombrilla blanca, un sombrero de ala ancha y un velo del mismo tono, un conjunto poco habitual en el circuito profesional que generó una ovación inmediata entre los asistentes.

La campeona de cuatro torneos de Grand Slam saludó al público con elegancia antes de plegar la sombrilla y dejar cuidadosamente a un lado el sombrero y el velo para disputar su encuentro frente a la croata Antonia Ruzic.

JOEL CARRETT/EFE La campeona de cuatro torneos de Grand Slam saludó al público con elegancia antes de plegar la sombrilla y dejar cuidadosamente a un lado el sombrero y el velo para disputar su encuentro frente a la croata Antonia Ruzic.

Ya en modo competición, la estadounidense lució su indumentaria deportiva tradicional y se concentró en su debut en el primer Grand Slam de la temporada.

Naomi Osaka with the grandest of grand entrances at the Australian Open!



Married to the game 👰‍♀️ pic.twitter.com/g3IaAXu29v — Bastien Fachan (@BastienFachan) January 20, 2026

A sus 28 años, Osaka es reconocida no solo por su talento en la cancha, sino también por su estilo personal y sus llamativas elecciones de vestuario en los torneos más importantes del mundo.

Flor Bárcenas, la poeta trans más leída del Caribe colombiano, llega a Luneta 50

En su cuenta de Instagram se conoció que fue una colaboración con la revista Vogue. “No juega cuando se trata de su moda en la cancha. Hoy, en el Abierto de Australia 2026, ella recurrió a la costurier de Roberto Wun, para un look inspirado en su hija de dos años, Shai. “El nacimiento de algo nuevo”, dice Osaka. “Se sintió simbólico de energía, transformación y emoción. Toca el enlace en la biografía para más información sobre su colaboración”, escribieron.