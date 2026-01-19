Desde este lunes 19 de febrero los amantes del mundo de ‘Game of Thrones’ podrán observar una nueva propuesta que los liga a las ideas del creativo George R.R. Martin. Se trata de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ (El caballero de los Siete Reinos), la nueva precuela de ‘Game of Thrones’.

La producción contará la historia de caballeros, pero esta vez sin dragones, con una serie de batallas diferentes a las vistas en la serie original y en la actual House of the Dragon (La Casa del Dragón).

Esta precuela aborda una historia posterior a ‘House of the Dragon’, pero que tiene lugar unos 90 años antes de la historia original, por lo que cuenta con personajes totalmente nuevos y sigue las historias de Dunk o Ser Duncan the Tall (Peter Claffey), aspirante a caballero, y Egg, su pequeño escudero calvo.

Vale precisar que la ficción se basa en las novelas cortas “Tales of Dunk and Egg” de George R.R. Martin y, por lo tanto, sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto (Peter Claffey), un caballero errante de origen humilde conocido como “Dunk”, y Egg (Dexter Sol Ansell), un misterioso niño calvo que se convierte en su escudero.

El plan de HBO Max es que cada temporada de “A Knight of the Seven Kingdoms” adapte una novela corta distinta de los “Tales of Dunk and Egg”. En el caso de la temporada 1 de la nueva serie, la novela adaptada es “The Hedge Knight”, publicada en 1998.

George R. R. Martin ha publicado dos novelas más de esta serie: “The Sworn Sword” (2003) y “The Mystery Knight” (2010). El autor ha dicho que planea escribir 10 o 12 historias más de Dunk y Egg, según Los siete reinos, sitio web especializado en la obra de Martin. Según este reporte, Martin ya tiene escrita la cuarta novela corta de esta saga, “The She-Wolves of Winterfell”.

Cada lunes se estrenará un nuevo episodio. El final de la temporada 1 se emitirá el lunes 23 de febrero en Latinoamérica.