La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ya vivió su primer momento decisivo, pues en la noche del pasado domingo 18 de enero se conoció el nombre de la primera celebridad eliminada del reality del Canal RCN.

Luego de una semana marcada por tensiones, discusiones y estrategias entre los participantes se conoció la decisión. Y es que el programa, que se ha convertido en uno de los más comentados en redes sociales, estrenó oficialmente su dinámica de votaciones por parte del público, quien ahora tiene la responsabilidad de decidir qué famoso continúa en competencia.

Según explicaron los presentadores Marcelo Cezan y Carla Giraldo, cada miércoles se habilita la plataforma de votación para que los televidentes apoyen de forma positiva a su participante favorito. Los famosos con menor respaldo quedan en riesgo y uno de ellos debe abandonar la casa cada domingo.

Este formato se repetirá semana tras semana durante los próximos cuatro meses, hasta que solo queden cuatro finalistas, entre los cuales se elegirá al gran ganador de la temporada.

Los nominados de la primera semana fueron: Yuli Ruiz, Tebi Bernal, Renzo, Nicolás Arrieta, Lorena y Luisa Cortina.

Finalmente se conocieron los resultados y Luisa Cortina fue la primera en abandonar la casa. La creadora de contenido, quien ya había participado anteriormente en el reality Guerreros del Canal Uno, no logró conectar con varios de sus compañeros, lo que generó conflictos constantes y la dejó en una posición vulnerable frente a la audiencia.

Mientras que el participante más votado fue Nicolás Arrieta, también creador de contenido.