La actriz Kiana Underwood, recordada por su participación en el exitoso programa infantil de Nickelodeon All That y por dar voz a uno de los personajes de la serie animada Little Bill, falleció a los 33 años tras ser víctima de un trágico accidente de tránsito en Brooklyn, Nueva York, el pasado viernes.

El hecho ocurrió en el sector de Brownsville, cuando Underwood cruzaba una intersección sobre la avenida Pitkin. De acuerdo con información oficial del Departamento de Policía de Nueva York, la actriz fue atropellada por una camioneta que realizaba una maniobra peligrosa al invadir el carril contrario. Tras el primer impacto, la joven cayó a la vía y posteriormente fue embestida por un segundo vehículo.

Ambos conductores huyeron del lugar sin prestar ayuda. Cuando los servicios de emergencia llegaron a la escena, la actriz ya no presentaba signos vitales y fue declarada muerta en el sitio. Hasta el momento, no se han producido capturas y la investigación continúa a cargo del escuadrón especializado en colisiones viales del NYPD.

La noticia ha causado conmoción entre fanáticos de Nickelodeon y seguidores del programa All That, una de las series de comedia juvenil más populares de la década de los 2000, que lanzó al estrellato a figuras como Kenan Thompson, Nick Cannon y Amanda Bynes.

Underwood participó en la décima temporada del programa, emitida en 2005, y anteriormente había trabajado como actriz de doblaje en Little Bill, serie animada creada por Bill Cosby y transmitida entre 1999 y 2004.

En redes sociales también comenzó a circular un antiguo video grabado en las calles de Nueva York, donde la actriz se identificaba como parte del elenco de Nickelodeon y se ve afectada por sustancias.