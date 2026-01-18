La familia del futbolista Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en redes sociales esta semana, pero esta vez no por un gol o un evento deportivo, sino por el talento musical de una de sus hijas. Alana Martina, de apenas 8 años, se ha convertido en tendencia en redes sociales tras compartir un video donde interpreta una de las canciones más emblemáticas del cine.

En la grabación compartida por su madre, Georgina Rodríguez, se observa a la pequeña sentada en la sala de su casa, con un celular en la mano para seguir la letra de “My Heart Will Go On”, la exitosa balada de Titanic.

Aunque no se trata de una presentación en un escenario, su voz clara y emotiva ha causado sorpresa y admiración entre los usuarios en distintas plataformas digitales.

Los internautas destacaron la forma en que Alana logra entonar la canción, asociada a la película de 1997, con una madurez vocal poco común para alguien de su edad.

“Ella tiene un talento increíble será muy muy muy famosa esta nena”; “Bendiciones para esa linda niña . Canta hermoso !!! Dios le manda angelitos a la gente buena y cristiano es una buena persona”; “Canta precioso”; “Talentosa como su padre”; “Tras de que es adorable tiene talento para el canto”, fueron algunos de los comentarios.

Este no es el primer momento en el que la niña demuestra su afinidad por la música: en ocasiones anteriores también ha sido captada interpretando otras canciones y ha mostrado interés por instrumentos como el violín, lo que sugiere que el arte forma parte de su vida cotidiana.