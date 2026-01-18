A pesar de su enorme popularidad y de ser considerado uno de los creadores de contenido más exitosos del mundo, el YouTuber estadounidense Jimmy Donaldson, mejor conocido como ‘MrBeast’, reveló recientemente que su cuenta bancaria muestra un “saldo negativo”. La declaración ha dejado asombrados a todos sus seguidores, dado que su imperio de entretenimiento está valorado en miles de millones de dólares.

Donaldson, de 27 años, ha construido una marca global con su canal de YouTube, donde acumula cientos de millones de suscriptores, además de diversificar en negocios como Beast Industries, MrBeast Burger y la línea de snacks Feastables.

Se conoce que con estas empresas en conjunto, su patrimonio neto líquido ha sido estimado por publicaciones financieras en más de 2.6 mil millones de dólares.

Pero esta percepción cambió luego que, en una entrevista con The Wall Street Journal, el famoso explicara que esos miles de millones están “en papel” —es decir, vinculados a la valoración de sus activos— y no representan efectivo disponible en su cuenta corriente.

Donaldson afirmó que “técnicamente, todos los que están viendo este video tienen más dinero que yo en su cuenta bancaria si restamos el valor en acciones de mi empresa”.

La razón detrás de este aparente contraste, según el creador, radica en su filosofía de negocio: reinvertir casi todos sus ingresos en la producción de contenido, la expansión de sus marcas y nuevos proyectos. MrBeast ha señalado que destina decenas de millones de dólares cada año a financiar videos y producciones de alto costo lo que explica la falta de liquidez pese a su alta valoración empresarial.

Además, el generador de contenido admitió que en ocasiones ha tenido que pedir dinero prestado —incluso a familiares— para cubrir gastos personales, resaltando que su saldo bancario a menudo puede ser “negativo”.

Actualmente, Mr.Beast cuenta con más de 600 millones de suscriptores en YouTube, 84 millones en Instagram y es uno de los ‘influencers’ más reconocidos a nivel mundial.

