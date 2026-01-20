La venezolana Gabriela Spanic ha vuelto a ser noticia, no sólo porque en nuestro país Caracol Televisión ha vuelto a emitir la telenovela La usurpadora, la cual protagoniza al lado del mexicano Fernando Colunga; sino porque desde México tiene un requerimiento de las autoridades.

La actriz de 52 años de edad, declaró que enfrenta un caso legal en el país azteca luego de que las autoridades la acusaran de poseer presuntas sustancias ilícitas al ingresar a ese territorio. Spanic relató los hechos durante una entrevista en el programa Hoy.

Según la artista, la situación se desencadenó en un aeropuerto mexicano cuando, al arribar desde Estados Unidos, personal de aduanas la señaló por supuestamente portar drogas entre sus pertenencias. Spanic sostuvo que fue acusada de “drogadicta” y que se giró una orden de aprehensión en su contra.

La intérprete explicó que el incidente comenzó después de que en una transmisión en vivo en Instagram apareciera fumando cigarrillos de hierbas que, según ella, no contenían nicotina ni sustancias prohibidas. A partir de ese video, dijo, las autoridades habrían generado sospechas sobre ella.

En su relato, Spanic señaló que las autoridades incluso intentaron cobrarle impuestos elevados por los cigarrillos y que, para evitar complicaciones, decidió dejar los productos en el aeropuerto, aunque la acusación persistió.

La histrión calificó las imputaciones como falsas y describió la situación como un malentendido que ha afectado su reputación pública. En sus declaraciones sostuvo que existe una percepción que la etiqueta como “conflictiva”, y que la controversia podría estar influenciada por terceros con intenciones de perjudicarla.

Hasta el momento, las autoridades migratorias y judiciales mexicanas no han emitido un comunicado oficial respecto a la orden de aprehensión o a posibles procesos penales en curso, según los reportes disponibles.

La actriz permanece libre y ha utilizado espacios mediáticos para defender su versión de los hechos. Su caso ha generado atención en medios y redes sociales, donde las opiniones se encuentran divididas entre quienes consideran la situación injusta y quienes cuestionan su conducta.

El proceso legal no ha concluido y se espera mayor información sobre cualquier acción formal de las autoridades mexicanas, así como actualizaciones sobre la investigación que involucra a Spanic y las acusaciones relacionadas con la presunta posesión de sustancias ilícitas.