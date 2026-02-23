‘La casa de los famosos Colombia’ continúa siendo de los realities más vistos y queridos por los colombianos. Cada noche la competencia en la casa estudio se pone candente, y cada semana se reduce el número de participantes.

El pasado 22 de febrero el público decidió quién debía abandonar el programa, en una gala marcada por el suspenso y los posicionamientos. El noveno eliminado fue Nicolás Arrieta, tras una jornada que mantuvo la tensión hasta el final.

En esta ocasión, siete concursantes se encontraban en riesgo y dependían del respaldo del público para asegurar su permanencia en la casa. La eliminación se produjo días después de la salida de Mayker Smith, quien había sido catalogado como el “más mueble de la casa”.

Tras el cierre de las votaciones, se anunció que el youtuber bogotano fue el participante con menor apoyo y, por lo tanto, debía abandonar el reality. En la gala se midió Arrieta junto a Tebi.

Así las cosas, Karola, Bernal, Alejandro, Yuli, Alexa y Valentino lograron mantenerse en el programa al recibir mayor respaldo del público.