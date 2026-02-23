En horas de la tarde de este domingo 22 de febrero un hombre fue violentamente asesinado cuando departía con su cuñado en un establecimiento ubicado en el barrio Villa Muvdi de Soledad.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Mayquel Alexander Tamara Madrid, de 27 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, hacia las 5:12 p. m., Mayquel Alexander se encontraba en un establecimiento llamado “Cambalache Bar”, ubicado en la carrera 24 con calle 44D.

Según testigos, la víctima departía junto con su cuñado, Yilson Manuel Villarreal Lader, de 35 años, momentos en los que ambos ingerían bebidas embriagantes y observaban el partido entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, encuentro que se jugaba en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

No obstante, el ambiente eufórico se vio abruptamente interrumpido cuando, de repente, un sujeto a pie se acercó hasta donde estaban sentados los hombres y, sin mediar palabra, les propinó varios disparos, causándole la muerte a Mayquel Alexander en el lugar de los hechos tras recibir siete impactos.

Por su parte, Yilson Manuel fue auxiliado por los moradores del sector, quienes lo trasladaron hasta el Hospital Universidad del Norte, donde bajo pronóstico reservado, presentando una herida en el torax.

EL HERALDO conoció que el lesionado registra una anotación judicial como indiciado por el delito de acceso abusivo del sistema informático.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias por los cuales se perpetró este hecho de sangre, puesto que las mismas autoridades manifestaron que la víctima no contaba con amenazas ni estaba “inmerso con grupos ilegales”.

Cabe reseñar que, en el sector donde ocurrieron los hechos, tiene injerencia criminal el grupo ‘Los Pepes’, al mando de alias fullvio.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer este crimen y lograr la captura del agresor.