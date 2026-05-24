La Policía capturó en flagrancia en el municipio de Soledad a un hombre que tenía en su poder un arma tipo mini uzi y munición, según detalló la institución.

El presunto delincuente, de 26 años, fue sorprendido por unidades policiales en el sector del Mercado del municipio atlanticense portando el arma de fuego, junto con cartuchos para la misma.

El capturado presenta, según precisó la Policía, dos anotaciones judiciales por los delitos de desplazamiento forzoso y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, indicó que estos “resultados operativos hacen parte de la ofensiva permanente que adelanta la institución contra los delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana en Barranquilla y su área metropolitana, especialmente en la lucha frontal contra el homicidio y el porte ilegal de armas de fuego”.

La Policía invitó a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del Gaula y la línea contra el crimen 317 896 5523.