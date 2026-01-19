La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia sigue con sus controversias a más de una semana de su estreno.

En medio de la expectativa por la primera eliminación del reality, la producción anunció una sanción disciplinaria que recayó sobre uno de los participantes más comentados como lo es Nicolás Arrieta.

El anuncio fue realizado por El Jefe durante la emisión del sábado 18 de enero de 2026, a través de la señal 24/7 del Canal RCN. La producción había advertido previamente que uno de los concursantes había incumplido las normas de convivencia y que habría consecuencias.

¿Por qué sancionaron a Nicolás Arrieta?

De acuerdo con la información revelada durante la gala, Arrieta fue sancionado por dormir en el cuarto Tormenta, pese a que le correspondía permanecer en la habitación Calma, según la distribución establecida por Valentino, quien tenía el poder de asignar los dormitorios.

“El reglamento es claro y debe respetarse. Las habitaciones fueron asignadas y deben cumplirse”, señaló El Jefe frente a todos los participantes.

Como castigo, se le informó que, si no resultaba eliminado esa misma noche, tendría que dormir en el calabozo tras su regreso del cuarto de eliminación.

La sanción no fue bien recibida por el influencer, quien manifestó su inconformidad ante los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

“Me parece absurdo. Prefiero retirarme”, expresó. Igualmente, el reality en sus cuentas ha publicado que el influencer se encuentra cumpliendo su castigo.