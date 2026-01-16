La primera semana de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ ha sido una buena muestra de cómo se desarrollará la dinámica entre los participantes durante los próximos cuatro meses. Desde el primer día han habido discusiones y algunas alianzas cuya solidez está por verse.

El pasado 14 de enero fue el primer miércoles de nominación y la empresaria y creadora de contenido Yina Calderón, participante de la segunda temporada, fue quien asumió la responsabilidad de ser la jueza de La Casa y motivar a los famosos a decirse algunas verdades.

Las diferentes dinámicas del reality, como el reto de salvación y otorgarle ‘poderes’ a algunos participantes, han derivado en la primera placa de nominados, es decir, los que quedan en riesgo de salir del programa.

Nicolás Arrieta fue el primer nominado, a inicios de la semana, tras ser seleccionado por Renzo Meneses, a quien ‘el Jefe’ le concedió el poder de decidir el primer participante en riesgo de abandonar el reality, sin opción de ser salvado.

Las demás dinámicas han dejado también en la temida placa a Renzo Meneses, Yuli Ruiz, Luisa Cortina, Lorena Altamirano, Valentino Lázaro y Tebi Bernal.

Los televidentes decidirán la suerte de estos famosos el próximo domingo 18 de enero a través de votaciones. Sin embargo, hay algunos que cuentan con gran apoyo en redes sociales y su salida no se prevé pronto.

Este es el caso de Nicolás Arrieta, reconocido ‘influencer’ colombiano que ha enfocado su contenido en los últimos años a cuestionar las prácticas de sus colegas en lo que a promoción de concursos y rifas respecta, calificándolos de “estafa”.

De hecho, esta crítica pública le ha costado amistades, como la del también ‘influencer’ Yeferson Cossio, contra quien ha arremetido en varias ocasiones por promocionar supuestas estafas piramidales. Esta semana lo volvió a mencionar, ahora en ‘La casa de los famosos’ y no para cuestionar su trabajo, sino para burlarse de su más reciente operación estética, que consistió en fracturarse los huesos de las piernas para ganar más centímetros de altura.

Todo comenzó cuando Tebi Bernal le preguntó a Nicolás Arrieta si sería capaz de darle un mazorcazo a Yeferson Cossio. “Que me lo traigan, que lo pongo aquí, mejor dicho, a parir”, dijo entre risas el bogotano.

Enseguida aprovechó para sacar el tema de la cirugía: “Al Cossio lo ponemos a caminar normal”, lanzó.

Teby: Nicolás, si te traen a Yeferson Cossio estarías dispuesto a darle un mazorcazo? 🌽



Nicolás: que me lo traigan, si Marcela Reyes estaba sudando así y se le corrió el maquillaje y todo... Al Cossio lo ponemos a caminar normal 😂😂😂#LaCasaDeLosFamososCol3 pic.twitter.com/cI5JtW1G15 — sparks 📼 (@ilsmrealities) January 15, 2026

Eidevin López preguntó: “Lo ponen a caminar normal, ¿y cómo ha quedado?”, a lo que Arrieta contestó: “¿No lo has visto? Anda así como en zancos, pobrecito, igual, pobrecito”.

Y volvió a burlarse de Cossio: “Mi meta es que cuando gane La casa de los famosos, es cortarme las piernas”, añadió entre risas.

Sobre la posibilidad de que Yeferson ingrese al reality, Arrieta concluyó: “Ese man no se atreve a venir por acá. No, le pueden poner toda la plata que quieran, no va a venir. Pero póngansela por mi placer y el del mundo entero”.