Un patrullero de la Policía Nacional se hizo viral en redes sociales luego que en plena jornada de patrullaje ayudara a dos adultos mayores en el municipio de Magangué, Bolívar.

El uniformado observó a los abuelos sentados a un costado de la vía, visiblemente agotados tras haber caminado durante varias horas bajo el fuerte sol. Al acercarse para verificar su estado, descubrió que no habían podido ingerir alimentos en todo el día.

Sin pensarlo dos veces, el uniformado interrumpió su recorrido y los acompañó a un establecimiento cercano, donde les compró desayuno y se aseguró de que estuvieran en buen estado de salud antes de continuar con su servicio.

Instagram Policía ayudó con comida a dos adultos mayores

La escena fue grabada por un ciudadano que se encontraba en el lugar y compartida en redes sociales, donde rápidamente se viralizó. Miles de usuarios destacaron el gesto como un acto de empatía y vocación de servicio.

Habitantes del municipio resaltaron que este tipo de acciones fortalecen la confianza en la institución y recuerdan que la labor policial no solo consiste en garantizar la seguridad, sino también en brindar apoyo a quienes más lo necesitan.

El video ha sido compartido ampliamente y ha generado mensajes de reconocimiento hacia el uniformado por su sensibilidad y compromiso con la comunidad. Hasta ahora se desconoce su identidad.