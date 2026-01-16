El homenaje realizado en memoria del cantante de música popular Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá terminó envuelto en una fuerte controversia luego de que el artista llanero Giovanny Ayala arremetiera contra el evento y lo calificara como un “circo bochornoso”.

El tributo se llevó a cabo el pasado miércoles 14 de enero y reunió a más de 12.000 seguidores, familiares, amigos y más de 20 artistas del género, quienes subieron al escenario para interpretar las canciones más emblemáticas del intérprete.

Y es que Yeison se convirtió en el primer artista del género en llenar el Estadio El Campín. Durante la noche, músicos y colegas de Yeison Jiménez rindieron honores a su legado artístico con presentaciones cargadas de emoción y agradecimiento.

Pero, horas después del evento, Giovanny Ayala publicó un video en su cuenta de Instagram, que luego eliminó, en el que cuestionó duramente lo ocurrido durante el homenaje.

“El circo llegó al Movistar Arena, al que yo no quise ir”, expresó el cantante en los primeros segundos del clip que rápidamente se viralizó en redes sociales.

#LoQueBorraron | Quedé sorprendido con este video que borraron a las 2 horas. Aquí la prueba del show-oportunista de Giovanny Ayala calificando de circo y payasos el homenaje en el Movistar Arena a Yeison Jiménez, mientras etiquetaba a todos los medios desde su publicación. pic.twitter.com/53QALBWGMM — Julio César Velásquez Mejía | SoyJuli.us (@soyjuli_us) January 15, 2026

Según Ayala, lo ocurrido se asemejaba más a una celebración festiva que a una despedida solemne. Además, criticó el comportamiento de algunos artistas, asegurando que hubo consumo de alcohol y una búsqueda de protagonismo.

“Parecía una feria de carnaval. Todos buscando figurar y llamar la atención. Hay momentos para disfrutar, pero ese no era el lugar”, señaló.

Carlos Ortega/EFE Seguidores del cantante colombiano Yeison Jiménez participan en un homenaje póstumo este miércoles, en el Movistar Arena en Bogotá .

Las declaraciones no pasaron desapercibidas. Lina Jiménez, hermana del cantante, respondió de forma contundente antes de que Ayala eliminara el video.

“Usted no estuvo porque no es bienvenido a nada que tenga que ver con él. Después de todo lo que habló, vaya y busque protagonismo en otro lado”, escribió.

También Ciro Quiñónez, uno de los artistas más cercanos a Yeison Jiménez, reaccionó: “Tú no fuiste porque nadie te quiere ni te soporta”.

Parce se calentó la vuelta entre Giovanni Ayala y el tal Ciro con el homenaje a Yeison Jiménez jajaja el Giovanni ya borró el video donde decía que eso era un circo y el Ciro subió ss de lo que le comentó… que caja pic.twitter.com/mCEBOmKGJQ — ♥️ (@Lady_Madonna_27) January 15, 2026

Posteriormente, Giovanny Ayala volvió a referirse al tema en sus historias de Instagram, donde aclaró que su crítica no iba dirigida a la despedida como tal, sino a la actitud de algunos colegas.

“No critico el homenaje a Yeison, critico la recocha de algunos compañeros. No era un cumpleaños, era una despedida”, aseguró.

Instagram giovannyayalaoficial Giovanny Ayala volvió a referirse a su relación con Yeison Jiménez

El cantante también compartió una entrevista en la que Yeison Jiménez hablaba positivamente de él, en un intento por suavizar la polémica.

“Aclaro que yo no estoy criticando a la despedida de Yeison. Jamás, estoy criticando la actitud de mis compañeros de esa recocha, estaban con una pea. Hay momentos para disfrutar, pero ese no es el lugar”, dijo.