En medio de varias controversias dentro del género popular en Colombia, Giovanny Ayala no se quiso quedar atrás y lanzó su propia canción dedicada a la selección Colombia, de cara al Mundial 2026.

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Este estreno del artista llega apenas días después de que otro grupo de cantantes de este género lanzaran en conjunto un tema también dedicado a la ‘Tricolor’, canción en la que Ayala no participó.

La canción presentada por Ayala lleva por título ‘Así es que se canta un gol’ y tiene la intención de acompañar a la selección Colombia en el Mundial 2026. “Así es que se canta...”, se le escucha cantar a Giovanny, una de sus frases características.

“Ojo a esto… 👀🇨🇴�Porque cuando suena Giovanny Ayala… la Selección también juega 🎤“, se lee en el mensaje de cantante en una publicación en su cuenta de Instagram para presentar la canción.

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‘Te quiero ver campeón’ es el título del tema en el que colaboraron los cantantes Jessi Uribe, Pipe Bueno, Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Alzate, Jhonny Rivera, Luisito Muñoz, Ciro Quiñonez, Arelys Henao, Francy y Paola Jara.

“Juntos crearon lo que aspiran a que se convierta en el himno no oficial de la Selección Colombia de cara a la Copa Mundial Fifa”, dice un comunicado emitido por el equipo de comunicaciones de Pipe Bueno.

Fue Jessi Uribe el que convocó a sus colegas para lanzar juntos el tema musical. “Tuve la intención de unir a los artistas de la música popular colombiana en una sola canción para nuestra Selección. Una canción que no solo sonara, sino que se sintiera. Que representara al país real: al de la señora de la tienda, al del sancocho en familia, al de la gente que vibra con lo nuestro”, expresó.