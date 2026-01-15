George R.R. Martin aseguró que su relación con el director creativo de ‘House of the Dragon’, Ryan Condal, es “pésima”, durante una entrevista con The Hollywood Reporter.

El escritor de la exitosa saga ‘Game of Thrones’ habló sin tapujos sobre las razones por las cuales su relación con Condal se deterioró tanto, entre ellas, cambios en los personajes que afectaron directamente a la trama en la adaptación televisiva de su libro ‘Fire & Blood’, en el que está basada la producción de HBO ‘House of the Dragon’.

“Contraté a Ryan. Pensé que Ryan y yo éramos compañeros. Y lo fuimos durante toda la primera temporada. Leía los primeros borradores de los guiones. Le daba notas. Él cambiaba algunas cosas. Estaba funcionando muy bien, pensé”, dijo el escritor a la misma publicación.

Martin aseguró que en la segunda temporada de ‘House of the Dragon’ las cosas cambiaron y que: “Prácticamente dejó de escucharme”.

“Le daba notas y no pasaba nada. A veces me explicaba por qué no lo hacía. Otras veces, me decía: ‘Ah, vale, sí, lo pensaré’. La cosa fue a peor, y yo empecé a enfadarme cada vez más. Finalmente, HBO me dijo que les entregara todas mis notas y que le darían a Ryan nuestras notas combinadas”, añadió.

Sobre el estado actual de la relación con Condal, Martin aseguró: “Está peor que mal. Es pésima”.

En 2024, el escritor había expresado sus molestias en una publicación en su blog, pero su representante borró el escrito después de que un ejecutivo de HBO llamara molesto por las palabras de Martin y actualmente no puede hablar mucho sobre el tema.

Según fuentes de The Hollywood Reporter, la relación entre Martin y Condal tuvo su peor momento durante una llamada de Zoom con los productores de la serie y algunos ejecutivos de HBO en la que el autor detalló sus objeciones sobre la visión del director creativo para la tercera temporada.

En marzo de 2025, Condal aseguró en una entrevista con Entertainment Weekly que había hecho “todo lo posible por incluir a George en el proceso de adaptación”, pero que Martin se había negado a “reconocer problemas prácticos de forma razonable”.

‘House of the Dragon’ estrenará su tercera temporada este otoño y antes de eso, el 18 de enero, llegará ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, basado en las novelas cortas de Martin, ‘Tales of Dunk & Egg’, entre otros proyectos.

