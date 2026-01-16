El reguetonero puertorriqueño Anuel AA volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales tras la difusión de varias imágenes y videos recientes que muestran un cambio significativo en su apariencia física, pues se ve muy delgado.

El artista, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, se encuentra actualmente en medio de su gira internacional de 2025. Sin embargo, sus más recientes apariciones públicas no han pasado desapercibidas, pues muchos usuarios aseguran que luce “demacrado”.

X @SoyLaDivorciada Anuel AA preocupa por su apariencia

Las fotografías comenzaron a circular en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde rápidamente se hicieron virales. En ellas, Anuel aparece caminando con dificultad en algunos escenarios y con un rostro que ha despertado inquietud entre sus fanáticos.

La situación se intensificó luego de que se conociera la cancelación de varias fechas de su tour en España, así como denuncias de asistentes que señalaron retrasos en los conciertos y presentaciones más cortas de lo habitual.

Anuel tiene toda la pinta de dar muchos puntos a todos los que lo hayan metido en su necroporra pic.twitter.com/rFKA9I4GdK — Tage (@Tagelca) January 4, 2026

Ante este panorama, los seguidores del intérprete de China y Secreto han comenzado a especular sobre las posibles causas de su cambio físico. Mientras algunos sugieren que podría tratarse de problemas de salud, otros mencionan un posible desgaste físico por la exigente agenda de presentaciones.

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos usuarios expresaron su preocupación y pidieron que el artista priorice su bienestar, mientras otros cuestionaron si las imágenes realmente corresponden a su estado actual.

Hasta el momento, Anuel AA no se ha pronunciado oficialmente sobre las versiones que circulan en internet, pero su apariencia continúa generando debate entre sus seguidores y el público en general.