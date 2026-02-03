En los últimos días, el cantante puertorriqueño Anuel AA volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, luego de que circularan varias imágenes que mostraban un notorio cambio en su apariencia física.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian fueron vistos juntos en Reino Unido: ¿se trata de un nuevo romance?

Juanse Quintero reaccionó a la controversia de Johanna Fadul en La casa de los famosos: “Es posible que su relación con Valentino fue perjudicial”

Johanna Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos Colombia 3’ por comentario racista contra ‘Campanita’

El artista en las fotografías se veía bastante demacrado y por eso despertaron inquietud entre seguidores y usuarios, quienes comenzaron a especular sobre su estado de salud.

En ese momento surgieron múltiples versiones que apuntaban a posibles problemas médicos e incluso a supuestos excesos. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido respaldada por fuentes oficiales ni por el entorno cercano del artista.

X @SoyLaDivorciada Anuel AA preocupa por su apariencia

La falta de pronunciamientos directos por parte del cantante ha contribuido a que los comentarios se multipliquen, especialmente por su prolongada ausencia en plataformas digitales.

Y es que desde diciembre de 2025, Anuel ha reducido notablemente su actividad pública. No ha realizado presentaciones recientes ni ha mantenido una presencia constante en redes, lo que ha generado interrogantes entre sus fanáticos.

La salud de Anuel AA vuelve a general preocupación entre sus fans. Videos grabados en un reciente concierto muestran al artista visiblemente más delgado, lo que ha provocado especulaciones en redes sociales incluso llegando a dudar de qué si es un video hecho con IA o real.… pic.twitter.com/YslBrEFYJ7 — @PandaReport.Net (@PandaReportNet) February 1, 2026

Algunos medios internacionales han señalado que el artista aún podría estar enfrentando secuelas de una infección bacteriana sufrida años atrás, presuntamente relacionada con alimentos en mal estado durante un viaje.

De acuerdo con estas versiones, el episodio habría requerido una intervención quirúrgica de emergencia. Sin embargo, dicha información no ha sido ratificada oficialmente por su equipo ni por el propio cantante.

Blessd desmintió que Anuel esté enfermo

Asimismo, el cantante colombiano Blessd decidió referirse públicamente al tema durante una transmisión en vivo junto al streamer Westcol. En el espacio, aseguró que las imágenes difundidas no reflejan la realidad.

"DEPORTIVO" by Blessd, Anuel AA & Ovy On The Drums is getting played over the Urbano radio stations in Latin America! 🌎



The song has just returned on the Urbano charts in Nicaragua (No.12) and Paraguay (No.15), tracked by Monitor Latino. 🇳🇮🇵🇾 pic.twitter.com/p7hDIxsOG6 — Anuel AA Worldwide (@AnuelWorldwide) February 2, 2026

Según explicó, muchas de las fotografías habrían sido creadas o alteradas con inteligencia artificial. “Anuel está bien, eso son fotos hechas con IA”, afirmó.

También dijo que ha tenido contacto con Anuel y que está muy bien y trabajando en su próximo álbum. Sin embargo, no se sabe nada en concreto aún.