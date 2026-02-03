La controversia se apoderó de ‘La casa de los famosos Colombia 3’ luego de que la producción anunciara este lunes la salida definitiva de Johanna Fadul del reality. La decisión se tomó tras un comentario realizado por la actriz durante la dinámica de posicionamientos del domingo 1 de febrero.

En este espacio, en el que cada concursante expone las razones por las que considera que otro participante debe abandonar la competencia, Fadul dirigió unas palabras a ‘Campanita’ que generaron rechazo inmediato: “Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque tanto tu alma como tu mente están tan oscuras como tu color de piel”.

Noticia en desarrollo..