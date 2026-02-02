La Luna ha sido una guía natural para la humanidad. Sus constantes transformaciones han servido para medir el tiempo, organizar actividades agrícolas y comprender mejor los ciclos de la naturaleza.

Obviamente, no es de ocultar que además, muchas personas creen que sus fases influyen en el descanso, las emociones y ciertas decisiones cotidianas.

Durante febrero de 2026, el satélite natural de la Tierra ofrecerá varios momentos destacados para los amantes de la astronomía y para quienes siguen el calendario lunar.

Las fases de la Luna ocurren debido a la posición relativa entre la Tierra, el Sol y el satélite. A medida que cambia su ubicación en el espacio, observamos distintas porciones iluminadas desde nuestro planeta.

¿Cuándo hay Luna llena y Luna creciente en febrero de 2026?

En febrero de 2026, dos fases llamarán especialmente la atención, una que pasó el 1 de febrero y la de cuarto creciente el 24 de febrero.

El 24 de febrero se presentará el cuarto creciente. En esta etapa, la Luna mostrará aproximadamente la mitad de su superficie iluminada y continuará aumentando su brillo en los días siguientes.

Esta fase indica el paso entre la Luna nueva y la Luna llena. Durante los primeros días del mes, la Luna mantendrá una apariencia muy brillante del 2 al 5 de febrero entrará en fase gibosa menguante, perdiendo luminosidad de forma gradual.

En este periodo, la iluminación será cercana al 80% u 85%, lo que permitirá apreciar con mayor claridad los cráteres y relieves lunares, especialmente con binoculares o telescopios pequeños.

Calendario lunar de febrero de 2026

A lo largo del mes, la Luna atravesará todas sus fases principales, ofreciendo distintos escenarios para la observación astronómica y actividades tradicionales.