El dúo de pop colombiano Maca & Gero sigue mostrando pistas de lo que será la nueva etapa de su carrera musical. Después de finalizar el 2025 con “Rompecabezas”, los artistas presentan “Debería ser yo”. Una balada pop en la que ambos artistas se metieron en el papel de sentir y transmitir ese sentimiento de querer estar con alguien que ya está con otra persona.

“Es una canción que trata un tema vulnerable, es un punto de vista que se siente como un ahogo, como impotencia, pero con esperanza. Por eso sabíamos que tenía que ser una canción gritable, que se sintiera como un himno”, indicó Maca & Gero.

“Debería ser yo” es un tema que tuvo varias versiones y pasó por diversos géneros musicales hasta lograr la versión final. Esta exalta el proceso que están viviendo y mantiene la esencia de la nueva etapa que Maca & Gero están explorando para su próximo proyecto.

El videoclip de este tema mantiene la estética y el concepto de lo que será el próximo proyecto de Maca & Gero. El video refleja ese sentimiento de tener a alguien tan cerca, pero tan lejos al mismo tiempo.

“Debería ser yo, aunque me toque esperar, aunque verte bailar con alguien más duela de más. Debería ser yo, te lo quisiera gritar porque me mata pensar si algún día de estos va a pasar”, dice la canción.

El dúo se presentará en Barranquilla el próximo 28 de febrero.