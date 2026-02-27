Maca & Gero vuelven a Barranquilla este sábado con un concierto que, según ellos mismos, no se parece a nada de lo que han hecho antes. La cita será en Vodevil, en un formato íntimo que hace parte de la primera etapa de su gira por Colombia. No es la primera vez que pisan la ciudad, pero sí la primera con un show propio.

“Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Barranquilla en octubre de 2021, cantando en un evento privado, fue algo muy diferente”, recuerdan. Esta vez el panorama cambia. “Estamos demasiado emocionados de estar yendo con nuestro propio show, a tocar nuestra música. Es algo que nos tiene de verdad demasiado emocionados, es un sueño”.

En aquella visita de 2021 apenas habían lanzado una canción. Hoy llegan con un repertorio más amplio y con una etapa musical definida. “Cuando fuimos en octubre de 2021 habíamos sacado una canción, entonces no hay punto de comparación”, dicen.

El concierto en Barranquilla hace parte de una serie de fechas en formato acústico y cercano. “Todo el show se construyó partiendo de que queríamos lograr esa intimidad. Sabemos que tiene que ser un show muy emocional y que conecte mucho”, explican los bogotanos en conversación con EL HERALDO.

Más allá del tamaño del venue, el cambio principal tiene que ver con el momento artístico que atraviesan. “Estamos en una época completamente distinta de nuestra música y es un show absolutamente todo nuevo”, cuentan. El público verá otra faceta del dúo, incluso en lo instrumental. “Va a ser un show en el que los dos vamos a tocar instrumentos que no habíamos tocado antes. Estamos explorando un montón”.

Esa misma búsqueda se refleja en su más reciente lanzamiento, “Debería ser yo”, una canción que abre el año y que tuvo un proceso largo antes de encontrar su forma definitiva. Nació en una finca a las afueras de Bogotá, junto al productor y compositor Felipe Contreras. “Nos fuimos a escribir canciones, a ver qué salía, y en esas se escribió ‘Debería ser yo’. También se escribió ‘Rompecabezas’”.

Aunque la idea apareció en ese retiro creativo, el resultado final no fue inmediato. “Primero empezó siendo una balada, la cosa más tranquila del mundo, solo piano, súper sentimental. Después dijimos que le faltaba emoción y le metimos un beat de reggaetón para ver si cogía fuerza, pero seguía sin convencernos”.

El punto de quiebre llegó cuando identificaron con claridad la emoción que querían transmitir. “Era como tener un nudo en la garganta y cuando uno por fin se lo logra quitar de encima y lo grita. Ahí llegamos a la conclusión de que la canción tenía que ser un himno”.

Para 2026 se plantean explorar nuevos sonidos sin perder esa base. “Va a ser un año de mucha exploración de sonidos nuevos, de géneros nuevos, pero un Maca & Gero cien por ciento fiel a su esencia, con un sonido un poquito diferente e historias un poquito diferentes”.

Los lanzamientos recientes, explican, hacen parte de un proyecto más amplio. “Estamos trabajando en un sonido sólido y compacto. Esta es la primera vez que delegamos este trabajo a la menor cantidad de cabezas posibles para que todo sea súper coherente”, cuentan sobre la dirección sonora y estética de esta nueva etapa.

En paralelo, sueñan con un disco grabado en vivo. La idea surgió mientras revisaban grabaciones de conciertos pasados. “Es muy lindo oír los gritos detrás, oír a la gente coreando. Desde chiquito he oído muchos discos en vivo y me parece absurdo poder nosotros tener eso”, dice Gero. No es un plan confirmado, pero sí un deseo claro.

Por ahora, la prioridad es la gira y el encuentro directo con el público. El concierto en Barranquilla será una oportunidad para verlos en un formato distinto, más cercano y centrado en la canción. “Es un show pensado para generar muchos sentimientos sin esa cantidad de recursos. Es un show muy emocional”, aseguran.