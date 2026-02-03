Un episodio ocurrido en La casa de los famosos se convirtió en tendencia durante las últimas horas y generó una amplia discusión en redes sociales.

La protagonista fue la actriz Johanna Fadul, luego de una intervención durante la gala de eliminación del domingo 1 de febrero. Lo que debía ser una dinámica habitual del programa terminó transformándose en uno de los momentos más polémicos de la temporada.

Durante el ejercicio de posicionamiento, Fadul expresó su deseo de ‘Campanita’ abandonara la competencia utilizando una frase muy fuerte. “Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel”.

Captura de pantalla Comentario racista de Johanna Fadul a ‘Campanita’ generó rechazo en ‘La casa de los famosos Colombia’ y en las redes sociales

La escena fue transmitida en horario estelar y rápidamente empezó a circular en plataformas digitales, donde miles de usuarios reaccionaron con críticas, análisis y mensajes de rechazo. Para muchos, el comentario superó los límites del juego y abrió un debate sobre el uso del lenguaje en espacios televisivos.

Asimismo, dentro de la casa, varios participantes evidenciaron incomodidad ante lo ocurrido. Las expresiones faciales y reacciones posteriores reflejaron el impacto que tuvo el momento entre los concursantes, quienes optaron por guardar distancia frente a la controversia.

Por eso, su esposo, el músico Juanse Quintero, publicó un video en el que abordó el tema desde una perspectiva personal. En su mensaje, afirmó sentirse afectado por la situación y explicó que, en su opinión, no existió una “intención discriminatoria”.

Quintero señaló que su esposa atraviesa un proceso de aprendizaje frente a la exposición mediática y que, en ocasiones, la presión del formato puede provocar errores en la forma de expresarse. También manifestó su preocupación por la ola de mensajes negativos que se desató tras la emisión.

Además, hizo referencia al ambiente competitivo del reality y a las influencias que se generan entre los participantes, indicando que estas dinámicas pueden modificar el comportamiento habitual de quienes hacen parte del programa.

“Es posible que su relación con Valentino sea perjudicial, porque Valentino tiene ese don innato de poder descrear, acabar con alguien de una manera que parece muy elocuente y muy inteligente; esos son dones, ese le pertenece a él y ese no lo tiene ella […] Ella no tiene el sentimiento de racismo en contra de nuestra familia afro”, dijo.

Igualmente, luego se conoció que la actriz había sido expulsada de la competencia. Por ahora, el cantante no ha publicado nada sobre el tema.