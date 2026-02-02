La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia continúa dejando momentos intensos, y esta vez fue Sofía Jaramillo quien tuvo que abandonar la competencia tras obtener el menor respaldo del público en las votaciones.

Con apenas el 9,90 % de apoyo, la participante se convirtió en la tercera eliminada del reality, en una semana marcada por conflictos, dinámicas exigentes y un ambiente de alta presión entre los concursantes.

Durante su permanencia en el programa, Sofía se destacó por asumir un rol activo en la cocina, convirtiéndose en una de las encargadas de preparar los alimentos para sus compañeros. Este espacio se transformó en su principal escenario para aportar a la convivencia y fortalecer vínculos dentro de la casa.

Sin embargo, el encierro, el cansancio y las diferencias de opinión generaron roces con varios participantes, lo que influyó en la percepción del público y en su desempeño dentro del juego.

Asimismo, luego de abandonar el reality, Jaramillo ofreció declaraciones en las que se refirió a las especulaciones relacionadas con su situación amorosa. Aclaró que no mantenía una relación formal antes de ingresar al programa y que solo existía una conexión reciente con una persona que reside en el exterior.

La exconcursante aseguró que su intención siempre fue actuar con honestidad y que no esperaba encontrarse con versiones contradictorias al salir. Además, negó haber recibido apoyo económico para ingresar al programa y afirmó que está dispuesta a demostrarlo.

Sofía explicó que, tras recuperar el acceso a sus redes sociales y a su teléfono, su prioridad será aclarar malentendidos y retomar sus proyectos personales. También manifestó su intención de seguir creando contenido digital y fortaleciendo su presencia en plataformas como TikTok.