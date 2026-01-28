Meta está avanzando en un nuevo modelo de suscripción de pago que ofrecería funciones exclusivas para Instagram, Facebook y WhatsApp. Entre las opciones que se podrían incluir se destacan la creación de listas de audiencias limitadas y el acceso a herramientas avanzadas de inteligencia artificial (IA), como la generación de videos para Vibes.

Asimismo, la compañía indicó que estas suscripciones buscarán impulsar una “mayor productividad y creatividad”, brindando a los usuarios una experiencia prémium con funciones especiales y un mayor control sobre la forma en que comparten contenido e interactúan en las plataformas. Mientras tanto, las herramientas básicas continuarán siendo gratuitas.

Según declaraciones de Meta a TechCrunch, se ofrecerá una variedad de planes de suscripción, cada uno con beneficios diferenciados según el costo de la cuota. Sin embargo, la empresa aún no ha detallado cuáles serán todas las funciones exclusivas disponibles.

Por otro lado, el analista de aplicaciones Alessandro Paluzzi, a través de su cuenta en X, adelantó que Instagram estaría desarrollando una suscripción que permitiría crear listas de audiencia restringidas, identificar cuentas que no devuelven el seguimiento o incluso ver historias sin que aparezcan como “vistas” para quien las publicó.

Además, TechCrunch aclaró que este nuevo sistema de suscripciones funcionará de manera independiente de Meta Verified. Desde la compañía señalaron que aprovecharán la experiencia de este programa para integrar funciones más atractivas en los nuevos planes de pago.

Actualmente, Meta Verified brinda a ciertos usuarios beneficios como la insignia de verificación, soporte prioritario las 24 horas, protección contra la suplantación de identidad y stickers exclusivos. Mientras que este servicio está dirigido principalmente a creadores de contenido, las nuevas suscripciones tendrán un público más amplio.